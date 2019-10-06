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Синоптик предупредила, где в Украине ударит мороз

STYLERЖизнь    06.10.2019 - 19:35
Синоптик предупредила, где в Украине ударит мороз
Фото: В Украине в понедельник будут заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В первый будний день недели в Украине прогнозируются заморозки

Погода в Украине 7 октября, в понедельник, будет холодной и с мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице. Она предупредила о морозах, которые ждут украинцев ближайшей ночью.

"Понедельник в Украине будет холодным. Ближайшей ночью - мороз, кроме Юга, завтра днем ​​в большинстве областей +4 +9 градусов, в южной части и на юго-востоке +10 +14 градусов", - написала синоптик.

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На Западе, Севере и Юге людям стоит приготовиться к мокрому дождю.

"Дождь и мокрый снег небольшие - местами на Западе и Севере, на Юге - периодически дождь", - предупредила Наталка.

Диденко также рассказала киевлянам, какую погоду стоит ждать в понедельник, 7 октября.

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"В Киеве ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​около +7 градусов. Есть вероятность небольших осадков, местами капли, но и могут полетать снежинки", - подитожила синоптик.

Синоптик предупредила, где в Украине ударит морозСиноптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

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