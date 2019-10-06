ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптик попередила, де в Україні вдарить мороз

STYLERЖиття    06.10.2019 - 19:35
Синоптик попередила, де в Україні вдарить мороз
Фото: В Україні в понеділок будуть заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У перший робочий день тижня в Україні прогнозуються заморозки

Погода в Україні 7 жовтня, в понеділок, буде холодною і з мокрим снігом. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. Вона попередила про морозах, які чекають на українців найближчої ночі.

"Понеділок в Україні буде прохолодним. Найближчої вночі - мороз, крім Півдня, завтра вдень у більшості областей +4 +9 градусів, у південній частині та на південному сході +10 +14 градусів", - написала синоптик.

Завтра в Україні очікуються сильні заморозки

На Заході, Півночі і Півдні людям варто приготуватися до мокрого дощу.

"Дощ і мокрий сніг невеликі - місцями на Заході та Півночі, на Півдні - періодично дощ", - попередила Наталка.

Діденко також розповіла киянам, яку погоду слід чекати у понеділок, 7 жовтня.

Як боротися з осінньою нудьгою: 8 ефективних порад

"У Києві вночі 0-2 градуси морозу, вдень близько +7 градусів. Є ймовірність невеликих опадів, місцями краплі, але і можуть політати сніжинки", - підсумувала синоптик.

Синоптик попередила, де в Україні вдарить морозСиноптична карта facebook.com/tala.didenko)

Потужний циклон і снігопад: синоптики уточнили прогноз на жовтень Високий рівень небезпеки: синоптики дали прогноз погоди на неділю
Новини України Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся