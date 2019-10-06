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Завтра в Украине ожидается похолодание до +4

Новости » Общество    06.10.2019 - 13:41
Завтра в Украине ожидается похолодание до +4
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ожидается мокрый снег и дождь

Погода в Украине в понедельник, 7 октября, будет прохладной на большинстве территории, ожидается понижение температуры до +4. Об этом на странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По данным синоптика, в понедельник во всех регионах, кроме юга, ожидаются ночные заморозки. Днем средняя температура воздуха по областям опустится до отметки +4...+9 градусов. В южных и юго-восточных областях будет теплее, днем от +10 до +14. В западных и северных областях ожидается мокрый снег, на юге - периодические дожди.

В Киеве завтра прогнозируются ночные заморозки до 0...-2 градусов. Днем в столице столбики термометров покажут не больше +7 градусов. Существует вероятность небольших дождей, местами с мокрым снегом.

Завтра в Украине ожидается похолодание до +4

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Напомним, ранее в Украинском Гидрометцентре предупредили, что в понедельник, 7 октября, в большинстве областей Украины ожидаются сильные заморозки. Прогнозуются заморозки на почве до -6 градусов в южных и восточных областях. Также в период с 7 по 9 октября в северных, западных и центральных областях.возможны заморозки в воздухе до -5 градусов.

Сегодня на западе и севере дожди Завтра в некоторых областях ожидается мокрый снег
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