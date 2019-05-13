Синоптик предупредила о резком изменении погоды

Погода в Украине во вторник, 14 мая, принесет очередную порцию дождей и гроз, зато с 15 мая циклон начнет постепенно отступать, а уже к концу рабочей недели в стране установится сухая и солнечная погода. Об этом сообщила Наталка Диденко в Facebook.

По словам синоптика, на этой неделе дожди хотя и отступят, однако вероятность осадков все же сохранится на Западе, также дожди возможны на Винничине и Одесщине.

Температура воздуха в ближайшую неделю будет очень комфортной почти по всей Украине - от +20 до +25 градусов.

Погода в Украине на неделю (фото: facebook.com/tala.didenko)

Однако Наталка Диденко предупреждает, что завтра, 14 мая, в западных областях похолодает до +13... +19 градусов, а местами будет даже +10... +14 выше нуля.

В Киеве во вторник будет тепло - от +22 до +23 градусов, однако местами ожидается дождь и гроза.

"В дальнейшем теплая погода в столице будет преобладать, да и дожди постепенно станут подсыхать", - пишет Наталка Диденко.

Погода в Украине на неделю (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в мае. Они предупредили, когда украинцам ожидать ухудшения погодных условий.

Также сообщалось, что в Киев уже на этой неделе придет потепление.

Кстати, народный синоптик сообщил о том, какая погода будет этим летом в Украине.