Синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды

Погода в Украине в четверг, 18 апреля, принесет долгожданное потепление. Антициклон Katharina подарит умеренное тепло значительной части страны. Однако в некоторых областях завтра еще будет моросить. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Ужасные погодные условия, которыми последние несколько дней украинцев "радовал" циклон, наконец отступают, и в стране устанавливается умеренно теплая погода без осадков.

Погода в Украине 18 апреля - синоптик сообщила о потеплении (фото: pixabay.com)

Раздеваться до футболок, конечно, еще рано, однако солнце уже начинает пригревать украинцев. Температура завтра днем составит +11... +15 тепла, - не +20, но по сравнению с недавними +4, - настоящий рай.

По прогнозу синоптика, небольшие осадки завтра ожидаются в Одесской и местами в западных областях.

В Киеве завтра без осадков, температура воздуха будет около +12... +14 градусов.

Погода в Украине 18 апреля - синоптик сообщила о потеплении (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Кстати, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет долгожданное потепление.

Леонид Горбань сообщил, какой будет погода над НСК "Олимпийский" в день дебатов 19 апреля.