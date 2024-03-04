Синоптик попередив про похолодання в Україні та назвав його дату

Цього тижня в Україні очікується погіршення погодних умов, з відчутним похолоданням. Прогнозується зниження температури на 6-10 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україну (проект Styler) з посиланням на синоптика Ігоря Кибальчича Meteoprog.

Коли в Україну прийде похолодання

Морози в Україні не посиляться раптово, але температура буде спадати поступово.

Кібальчич вказав, що на початку тижня антициклональний вплив триватиме, проте другою половиною тижня очікується зниження температури на 6-10 градусів через вплив холодного повітря з північних регіонів Європи.

На півночі Лівобережжя вночі можливе посилення морозів до 5-10 градусів, а вдень очікується близько 0 градусів.

У четвер, 7 березня, в Україні не передбачається значних опадів, за винятком можливого невеликого мокрого снігу вночі у Криму та на крайньому сході.

Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0-5 морозу, а вдень 3-8 тепла. У північно-східних областях вночі очікується 5-10 морозу, а вдень близько 0 градусів.

У п'ятницю вночі очікується від 1 до 6 градусів морозу, а вдень температура підніметься від 3 до 8 градусів тепла. Проте, на Сході та Півночі ночі будуть холоднішими, з температурою від 4 до 9 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У суботу, 9 березня, очікуються ночі від 1 до 6 градусів морозу в Україні, а на Сході може бути до -10 градусів. Вдень температура підніметься від 3 до 8 градусів тепла, а на Заході може досягти +12 градусів.

Вночі неділі прогнозується від 0 до 5 градусів морозу, а вдень температура збільшиться від 4 до 9 градусів. У західних областях температура може сягнути до +13 градусів.