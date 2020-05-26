Синоптик напугал прогнозом на лето: два месяца дождей

Погода в Украине летом 2020 будет в основном дождливой и прохладной, но холодов не ожидается. Такой будет синоптическая ситуация в июне и в июле, а вот в августе - все изменится.

Этот прогноз дал Леонид Горбань, народный синоптик, что уже более 30 лет составляет долгосрочные прогнозы, ориентируясь на так называемый Брюсов календарь. По этому календарю погоду высчитывают по расположению планет солнечной системы. 2020 год - это год Луны.

"В год Луны первые два летних месяца ожидаются прохладными из-за частых дождей, но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо. В августе картина поменяется - он будет засушливый, жаркий, в середине месяца две недели без дождей", - прогнозирует Горбань, пишет "Сегодня".

Таким образом, первые два месяца будут дождливыми с умеренным теплом, а вот август будет испытывать на прочность жарой и засухой.

Народный синоптик говорит, что в масштабах Украины его прогнозы точны на 75%, а более точный прогноз можно дать в пределах 1-2 областей (95% вероятности).

И хотя Украина состоит из семи климатических зон, в которых погода всегда немного разная, общая тенденция говорит об умеренно теплом лете и большом количестве осадков.

Интересно, что географ-метеоролог Вера Балабух считает, что лето будет с резкими перепадами атмосферных явлений - от засухи к ливням со шквалами и градом.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко дала не очень утешительный прогноз до конца весны, рассказав, что более существенное тепло придет лишь в начале июня.