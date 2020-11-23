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Синоптик изменил прогноз на зиму в Украине

Автор: Людмила Жукова

Синоптик рассказал, какой будет зима в Украине

Зима в Украине в ближайшие годы будет не суровая и без снега. Такой прогноз озвучил синоптик Роман Мурмыло. По его мнению, морозов в этот сезон больше не будет.

"По предварительному анализу, ожидается, что ближайшие зимы будут малоснежными в северной части Украины и даже бесснежными в южной части. Если ничего не изменится в глобальном климате, то на санках мы точно не покатаемся", – рассказал он "Обозревателю".

Роман Мурмыло уточнил, что 20-градусные морозы станут только воспоминанием о прежних суровых зимах.

По его словам, процесс глобального потепления приводит к изменениям климатических зон в мире и, в частности, в Украине. Но, поскольку речь идет о процессе, который длится десятилетиями, фактические изменения климатических зон Украины можно будет увидеть в перспективе 30-50 лет.

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"Юг Украины станет со средиземноморским климатом, север будет лесостепной зоной", – сообщил эксперт.

Как мы сообщали ранее, метеорологи дали прогноз погоды на зиму в Киеве в сезоне 2020-2021. Эксперты говорят, что погода будет с сюрпризами.

Напомним, что ранее синоптики дали прогноз на период с 21 по 24 ноября. Погода в Украине принесет снег, мокрый снег и дожди в ближайшие несколько дней в ряде регионов, на дорогах страны ожидается гололедица. Детальный прогноз – в нашем материале.

Также синоптики рассказали о том, какой будет погода в Украине на новогодние праздники.

Прогноз погоды
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