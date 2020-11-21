Беспросветные осадки и рекорды температуры: синоптики обновили прогноз на конец осени

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине будет переменчивой в ближайшие недели

Погода в Украине в конце осени и в начале зимы будет довольно капризной. Синоптики показали прогноз на две недели, судя по которым будет много осадков - дождей и снега, а температура будет показывать настоящие "качели".

Так, согласно данным синоптиков Gismeteo, на следующей неделе температура в стране несколько вырастет, но в самом конце ноября нас ждет похолодание с дневным минусом. А вот начало декабря пройдет "на плюсе", причем в некоторых уголках страны градусы будут на уровне +10 и даже выше.

В Киеве синоптики с конца ноября прогнозируют беспросветные осадки: при низкой температуре снег, при потеплении - дождь.

Температура на следующей неделе будет комфортной как для ноября - от +4 до +6, ночью -1... +3 градуса. 29-30 ноября возможен дневной "ноль", но с первых чисел декабря градусники стремительно пойдут вверх.

Погода в Киеве на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Во Львове также будут температурные качели с похолоданием в конце ноября, а начало декабря будет теплым. Осадков здесь будет меньше, чем в Киеве.

Погода во Львове на две недели (скрин: gismeteo.ua)

В Харькове, как и в Киеве - температурные качели и беспросветные осадки, преимущественно в виде дождя.

Погода в Харькове на две недели (скрин: gismeteo.ua)

В Одессе дождей будет немного, но температура "попрыгает" более значительно. Так, в начале декабря синоптики прогнозируют до +13 градусов.

Погода в Одессе на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Тем временем синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода на ближайших выходных.

Также народные синоптики рассказали, чего ждать от погоды до конца 2020 года, будут ли морозы и снег в новогоднюю ночь.

Кроме того метеорологи дали прогноз на зиму 2020-2021 для Киева.