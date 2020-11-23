Синоптик змінив прогноз на зиму в Україні

Зима в Україні в найближчі роки не буде сувора і без снігу. Такий прогноз озвучив синоптик Роман Мурмило. На його думку, морозів у цей сезон більше не буде.

"За попереднім аналізом, очікується, що найближчі зими будуть малосніжними в північній частині України і навіть безсніжними в південній частині. Якщо нічого не зміниться в глобальному кліматі, то на санчатах ми точно не будемо кататися", – розповів він "Обозревателю".

Роман Мурмило уточнив, що 20-градусні морози стануть тільки спогадом про колишні суворі зими.

За його словами, процес глобального потепління призводить до змін кліматичних зон в світі і, зокрема, в Україні. Але, оскільки мова йде про процес, який триває десятиліттями, фактичні зміни кліматичних зон України можна буде побачити в перспективі 30-50 років.

"Південь України стане з середземноморським кліматом, північ буде лісостеповою зоною", – повідомив експерт.

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