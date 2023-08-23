Не синьо-жовтий? Історія українського прапора та чи потрібно його перевернути (відео)

Історія українського прапора

Найдавніші прапорні полотна з'явилися ще за часів Київської Русі. Вони були трикутно-клинової форми, що мало нагадує сучасний вигляд прапора.

Першим його прообразом став герб Галицько-Волинської держави. Він зображував жовтого лева на синьому тлі. Такий порядок кольорів як національних почали використовувати у 1848 році після створення Головної Руської Ради - першої політичної організації України.

Цікаво, що в той час існувало дві версії прапора: синьо-жовтий і жовто-блакитний, хоча останній був більш офіційним, тому що його вивішували під час міжнародних зустрічей та інших дипломатичних подій.

Відрізнялося також і трактування кольорів на прапорі. Сьогодні ми тлумачимо їх як блакитне небо та поле пшениці під ним. А раніше жовтий позначав зірки на небі (блакитний колір), які вказують шлях у світле майбутнє.

Сучасний вигляд прапора затвердили 13 листопада 1918 року як символіку Західно-Української Народної Республіки, аж доки не прийшла більшовицька навала.

У 1920-х роках виникла досить цікава дискусія. Причиною того, що владу в Україні захопили більшовики, називали те, що українці боролися не під жовто-блакитними прапорами, а під синьо-жовтими. Річ у тім, що такий порядок смуг не відповідав німецьким правилам геральдики, які розповсюдилися Європою у XX столітті.

Але так чи інакше прапором Карпатської України - першої у своєму роді незалежної держави - став саме синьо-жовтий стяг.

У 1941 році у Львові проголосили Акт відновлення Української державності та знову підняли синьо-жовтий прапор. Але згодом, після завершення Другої світової війни, непорозуміння стосовно стяга знову дали про себе знати. Дискусії стосовно порядку смуг не вщухали...

Як події розвивалися далі та чому прапор України саме синьо-жовтий, а не жовто-блакитний - дивіться у новому відео на YouTube-каналі РБК-Україна.