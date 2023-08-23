Не сине-желтый? История украинского флага и нужно ли его перевернуть (видео)

История украинского флага

Самые древние флажные полотна появились еще при Киевской Руси. Они были треугольно-клиновой формы, мало напоминающей современный вид флага.

Первым его прообразом стал герб Галицко-Волынского государства. Он изображал желтого лева на синем фоне. Такой порядок цветов как национальных начал использовать в 1848 году после создания Главного Руського Совета - первой политической организации Украины.

Интересно, что в то время существовали две версии флага: сине-желтый и желто-голубой, хотя последний был более официальным, потому что его вывешивали во время международных встреч и других дипломатических событий.

Отличалась также и трактовка цветов на флаге. Сегодня мы толкуем их как голубое небо и поле пшеницы под ним. А раньше желтый обозначал звезды на небе (голубой цвет), которые указывают путь в светлое будущее.

Современный вид флага утвердили 13 ноября 1918 года как символику Западно-Украинской Народной Республики, пока не пришло большевистское нашествие.

В 1920-е годы возникла довольно интересная дискуссия. Причиной того, что власть в Украине захватили большевики, называли, что украинцы боролись не под желто-голубыми флагами, а под сине-желтыми. Дело в том, что такой порядок полос не соответствовал германским правилам геральдики, распространившимся по Европе в XX веке.

Но так или иначе флагом Карпатской Украины - первого в своем роде независимого государства - стало именно сине-желтое знамя.

В 1941 году во Львове был провозглашен Акт восстановления Украинской государственности и снова подняли сине-желтый флаг. Но впоследствии, после завершения Второй мировой войны, недоразумения по поводу флага снова дали о себе знать. Дискуссии о порядке полос не утихали...

Как события развивались дальше и почему флаг Украины именно сине-желтый, а не желто-голубой - смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.