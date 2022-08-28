Белый или красный: какой винорад самый полезный и кому нельзя его есть

Какой виноград полезнее: красный или белый

С точки зрения питательных веществ и пользы для организма белый и красный виноград почти одинаковы. По данным авторитетного издания HealthLine, в винограде имеется большое количество калия (225 мг), что помогает сердечно-сосудистой системе.

Также в винограде содержится железо (0,60 мг) и кальций (30 мг). Первый предотвращает развитие анемии, а второй компонент полезен для зубов и костей.

Индивидуальные полезные свойства

Красный виноград полезен для:

Укрепление сердца и профилактики почечных заболеваний.

Восстановление поврежденных клеток вследствие большого количества антиоксидантов.

Улучшает защиту клеток сетчатки глаза от ультрафиолетового света.

Замедление старения клеток мозга, за счет антоциана - вещества, дающего винограду красный цвет.

Белый виноград полезен для:

Восстановление нормальной работы желчного пузыря, ведь белый виноград способствует мочегонной и желчной функции организма.

Профилактики рака молочной железы, более улучшению общего уровня здоровья, все благодаря уникальным соединениям флавонида и полифенола, которые содержатся в шкурке белого винограда.

Кому нельзя его есть

Виноград не следует употреблять в больших количествах:

Беременным женщинам после 6-го месяца, ведь в этот период есть большая вероятность получить аллергическую реакцию, особенно от красного винограда. Также можно "подарить" аллергию на виноград еще не рожденному ребенку.

Диабетикам и людям страдающим ожирением (все из-за сахара в составе винограда)

Во время проблем с печенью, а именно: циррозе печени, язве и колитах.

При проблемах с зубами и воспалениями ротовой полости.

Также не желательно комбинировать виноград с: молочными продуктами, алкоголем, минеральной водой, сырыми овощами и жареной жирной пищей - чтобы не было расстройства желудка.

Можно ли есть виноград с косточками

Если тщательно пережевывать косточки, а не просто глотать, то виноград надо есть с косточками. Дело в том, что в косточках множество пользы, говорят врачи. Например:

Профилактика онкологических заболеваний

Выведение шлаков и токсинов

Укрепление иммунитета

Защита от туберкулеза

Поэтому, ешьте виноград с косточками, но не забывайте тщательно пережевывать.