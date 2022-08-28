Білий чи червоний: який винорад найкорисніший і кому не можна його їсти

Виноград - це чудове джерело корисних елементів та вітамінів. Він не тільки допоможе виконати денну норму споживаних фруктів, а й покращить здоров'я. Тим паче зараз саме час для домашнього винограду, який є найкориснішим.
Який виноград найкорисніший, а кому його їсти зовсім не варто - читайте у нашому матеріалі.
З точки зору поживних речовин та користі для організму білий та червоний виноград майже однакові. За даними авторитетного видання HealthLine, у винограді є велика кількість калію (225 мг), що допомагає серцево-судинній системі.
Також у винограді міститься залізо (0,60 мг) та кальцій (30 мг). Перший запобігає розвитку анемії, а другий компонент корисний для зубів та кісток.
Червоний виноград корисний для:
Білий виноград корисний для:
Виноград не слід вживати у великих кількостях:
Також не бажано комбінувати виноград з: молочними продуктами, алкоголем, мінеральною водою, сирими овочами та смаженою жирною їжею - аби не було розладу шлунка.
Якщо ретельно пережовувати кісточки, а не просто ковтати, то виноград треба їсти з кісточками. Річ у тім, що в кісточках безліч користі, кажуть лікарі. Наприклад:
Тож, їжте виноград з кісточками, але не забувайте ретельно пережовувати.
Раніше агрономи розповіли про головну небезпеку винограду.
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