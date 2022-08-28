Білий чи червоний: який винорад найкорисніший і кому не можна його їсти

Який виноград корисніший: червоний або білий

З точки зору поживних речовин та користі для організму білий та червоний виноград майже однакові. За даними авторитетного видання HealthLine, у винограді є велика кількість калію (225 мг), що допомагає серцево-судинній системі.

Також у винограді міститься залізо (0,60 мг) та кальцій (30 мг). Перший запобігає розвитку анемії, а другий компонент корисний для зубів та кісток.

Індивідуальні корисні властивості

Червоний виноград корисний для:

Зміцнення серця та профілактики ниркових захворювань.

Відновлення пошкоджених клітин внаслідок великої кількості антиоксидантів.

Покращує захист клітин сітківки ока від ультрафіолетового світла.

Уповільнення старіння клітин мозку, за рахунок антоціану - речовини, що дає винограду червоний колір.

Білий виноград корисний для:

Відновлення нормальної роботи жовчного міхура, адже білий виноград сприяє сечогінній та жовчній функції організму.

Профілактики раку молочної залози, ба більше - покращенню загального рівня здоров'я, все завдяки унікальним сполукам флавоніду й поліфенолу, які містяться у шкурці білого винограду.

Кому не можна його їсти

Виноград не слід вживати у великих кількостях:

Вагітним жінкам після 6-го місяця, адже в цей період є значна вірогідність отримати алергічну реакцію, особливо від червоного винограду. Також можливо "подарувати" алергію на виноград ще не ненародженій дитині.

Діабетикам та людям, які страждають на ожиріння (все через цукор у складі винограду).

Під час проблем із печінкою, а саме: цирозі печінки, виразці та колітах.

При проблемах із зубами та запаленнями ротової порожнини.

Також не бажано комбінувати виноград з: молочними продуктами, алкоголем, мінеральною водою, сирими овочами та смаженою жирною їжею - аби не було розладу шлунка.

Чи можна їсти виноград з кісточками

Якщо ретельно пережовувати кісточки, а не просто ковтати, то виноград треба їсти з кісточками. Річ у тім, що в кісточках безліч користі, кажуть лікарі. Наприклад:

Профілактика онкологічних захворювань

Виведення шлаків та токсинів

Зміцнення імунітету

Захист від туберкульозу

Тож, їжте виноград з кісточками, але не забувайте ретельно пережовувати.