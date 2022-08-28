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Білий чи червоний: який винорад найкорисніший і кому не можна його їсти

Які види винограду вважаються найкориснішими (фото: pixabay)
Автор: Микита Мельников

Виноград - це чудове джерело корисних елементів та вітамінів. Він не тільки допоможе виконати денну норму споживаних фруктів, а й покращить здоров'я. Тим паче зараз саме час для домашнього винограду, який є найкориснішим.

Який виноград найкорисніший, а кому його їсти зовсім не варто - читайте у нашому матеріалі.

Який виноград корисніший: червоний або білий

З точки зору поживних речовин та користі для організму білий та червоний виноград майже однакові. За даними авторитетного видання HealthLine, у винограді є велика кількість калію (225 мг), що допомагає серцево-судинній системі.

Також у винограді міститься залізо (0,60 мг) та кальцій (30 мг). Перший запобігає розвитку анемії, а другий компонент корисний для зубів та кісток.

Індивідуальні корисні властивості

Червоний виноград корисний для:

  • Зміцнення серця та профілактики ниркових захворювань.
  • Відновлення пошкоджених клітин внаслідок великої кількості антиоксидантів.
  • Покращує захист клітин сітківки ока від ультрафіолетового світла.
  • Уповільнення старіння клітин мозку, за рахунок антоціану - речовини, що дає винограду червоний колір.

Білий виноград корисний для:

  • Відновлення нормальної роботи жовчного міхура, адже білий виноград сприяє сечогінній та жовчній функції організму.
  • Профілактики раку молочної залози, ба більше - покращенню загального рівня здоров'я, все завдяки унікальним сполукам флавоніду й поліфенолу, які містяться у шкурці білого винограду.

Кому не можна його їсти

Виноград не слід вживати у великих кількостях:

  • Вагітним жінкам після 6-го місяця, адже в цей період є значна вірогідність отримати алергічну реакцію, особливо від червоного винограду. Також можливо "подарувати" алергію на виноград ще не ненародженій дитині.
  • Діабетикам та людям, які страждають на ожиріння (все через цукор у складі винограду).
  • Під час проблем із печінкою, а саме: цирозі печінки, виразці та колітах.
  • При проблемах із зубами та запаленнями ротової порожнини.

Також не бажано комбінувати виноград з: молочними продуктами, алкоголем, мінеральною водою, сирими овочами та смаженою жирною їжею - аби не було розладу шлунка.

Чи можна їсти виноград з кісточками

Якщо ретельно пережовувати кісточки, а не просто ковтати, то виноград треба їсти з кісточками. Річ у тім, що в кісточках безліч користі, кажуть лікарі. Наприклад:

  • Профілактика онкологічних захворювань
  • Виведення шлаків та токсинів
  • Зміцнення імунітету
  • Захист від туберкульозу

Тож, їжте виноград з кісточками, але не забувайте ретельно пережовувати.

Раніше агрономи розповіли про головну небезпеку винограду.

Також читайте, які фрукти можна давати дитині та у якій кількості.

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