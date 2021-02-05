"Синий кит" снова атакует подростков: карантин мог привести к росту опасных игр в интернете

В Украине снова началась волна подростковых суицидов. В Киеве и области за последние несколько недель произошло пять трагических историй и возраст погибших колеблется от 10 до 16 лет. Самое страшное – все подростки выбрали одинаковый способ свести счеты с жизнью и выпрыгнули с верхних этажей домов.

Как пишет издание Vesti, родители и психологи подозревают, что в социальных сетях активизировались смертельные игры по типу "Синего кита", так как в период пандемии и карантина дети стали более уязвимыми и незащищенными.

Волна суицидов в Украине

Первый случай произошел в Голосеевском районе Киева. 12-летний школьник выпрыгнул с 15-го этажа. Как рассказал источник издания в комментарии, перед этим у подростка был разговор с родителями.

"Подросток жил в одной из высоток на Демеевке с родителями. 18 января маме позвонила классный руководитель и рассказала о нескольких пропусках школы. Родители поговорили с сыном, как они говорят, спокойно и доброжелательно. И сын пообещал, что этого больше не повторится. А пропуски объяснил тем, что просто не выспался. После этого сын почистил зубы и ушел к себе в комнату спать. А около часу ночи мама почувствовала холод в квартире, пошла проверить и обнаружила открытым балкон. Сына в комнате не было, а входная дверь была закрыта изнутри. Почти сразу ей позвонила мама одноклассника и сообщила страшную новость: ее сыну мальчик написал прощальное СМС и назвал свою жизнь адом", - сообщил источник в полиции.

2 февраля с балкона выпрыгнула 13-летняя школьница. Следом – 10-летний мальчик в поселке Чайка. В Шевченковском районе с пятого этажа прыгнула 16-летняя школьница. Девочка жива, но в тяжелом состоянии. В Броварах погиб студент-первокурсник.

Что говорят в полиции

В полиции не исключают, что за самоубийствами могут стоять смертельно опасные игры типа "Синего кита", "Розовой сосны", "Момо", "Темного леса". Официально эту информацию пока не подтверждают.

"Мы проверили все случаи. Пострадавшие не связаны между собой и не были участниками деструктивных групп", - сообщила спикер Национальной полиции Оксана Блищик.

Что говорят родители

Родители и психологи считают иначе, так как основные правила этих игр – "никому не говорить", "всегда выполнять задание", "за невыполнение – наказание".

Как сообщает Vesti, смертельно опасные группы в социальных сетях не исчезли, и в них в последнее время наблюдается некоторые всплеск. Меняются названия, имена героев, задания. Группы блокирует киберполиция, но на месте обнаруженных появляются новые. В последнее время в описании появились призывы к подросткам – "помочь избежать моральных травм", "справиться с болью", "помочь не убить себя". В некоторых группах даже требуют деньги за помощь.

Что говорят психологи

Специалисты утверждают, что это может быть последствием глобального кризиса на фоне пандемии и карантина, изоляции. Прошлый год стал трудным для многих людей.

"Понятие "2020" стало нарицательным. Весь прошлый год был постоянным стрессом. И если даже для взрослых, у которых психика более устойчива, многие события стали травматичными, то представьте себе, как это действует на подростков: изоляция, дистанционная депривация, страх. И как бы подростки ни пытались делать вид, что они независимые, на самом деле они очень зависят от взрослых", - считает кандидат психологических наук Александр Сагайдак.

Он добавил, что дети и подростки получают уверенность в завтрашнем дне и любовь от старших и на фоне всеобщего кризиса взрослым сейчас тоже непросто.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое игра "Синий кит" и какие аналоги появились в Украине.

А также рассказывали о том, что адвокат объяснил, что делать родителям, если у ребенка в телефоне появилась смертельная игра.