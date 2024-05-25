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Усик – Ф'юрі. Британець прийняв остаточне рішення щодо бою-реваншу

Ер-Ріяд, Субота 25 травня 2024 12:38
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Усик – Ф'юрі. Британець прийняв остаточне рішення щодо бою-реваншу Фото: Тайсон Ф'юрі готовий вдруге битися з українцем (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорців

Британський боксер Тайсон Ф'юрі активував пункт про реванш у контракті на поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в хевівейті Олександра Усика.

Про це заявив журналіст talkSPORT Майкл Бенсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X інсайдера.

"Циганський Король" скористався опцією другого бою проти українського чемпіона. Рішення 35-річного британця підтвердив очільник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

Функціонер переконаний у проведенні реваншу між Усиком і Ф'юрі. За його словами, другий поєдинок між важковаговиками також прийме аравійська столиця Ер-Ріяд. Бій-реванш відбудеться наприкінці 2024 року або ж на початку наступного.

Раніше очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх імовірними датами бою визначив 12-13 жовтня. Останньою перепоною на шляху до другого поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу залишається Міжнародна боксерська організація (IBF). Вона може позбавити Усика чемпіонського поясу.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Якщо IBF не віддасть титул сильнішому в бою хорвата Хрговіча та британця Дюбуа, то переможець реваншу залишиться абсолютним чемпіоном.

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після переможця поєдинку Хрговіч – Дюбуа наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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