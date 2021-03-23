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"Сини України": эта песня из нового фильма о войне пробирает до слез

Автор: Styler

Украинская певица Марина Маковий показала видео на песню "Сини України", которая стала звуковой дорожкой к фильму "Мати Апостолів".

Клип, который уже поразил тысячи украинцев, появился на YouTube-канале MVUA 23 марта.

Примечательно, что и фильм, и песня основаны на реальных событиях, которые происходили на востоке Украины в 2014 году, и чувствах, которые были пережиты их авторами. А потому вызывают сильные, неподдельные эмоции.


О чем фильм "Мати Апостолів"

Военная драма режиссера Зазы Буадзе - настоящее украинское кино о том, что волнует и тревожит многих нас. О потерях, которые происходят в стране каждый день, и о которых нам напоминают новости. О боли матерей. О разрушенных семьях. О переосмыслении ценностей в жизни. О духовности и вере.

"Конечно, прикосновение к таким всеобъемлющим темам, находит отголоски в сердцах наших зрителей, среди которых матери, отцы, воины, художники. Эмоции после просмотра разные, от необходимости выговориться до молчания. А у творческих личностей возникает желание посвятить песню Героям и их Матерям", - отмечают создатели этой сверхважной для настоящего ленты.

В ленте главные роли исполнили Богдан Бенюк, Наталия Половинка, Александр Пожарский, Сергей Деревянко, Светлана Осипенко и другие украинские актеры.

Реакция сети на песню и клип "Сини України"

Всего за несколько часов клип и сама песня Марины Маковий заставили поделиться своими впечатлениями сотни украинцев. Вот лишь несколько комментариев, которые свидетельствуют о том, что видео поражает до глубины души.

  • Потрясающий голос и исполнение! Песня очень красивая! До слёз и до мурашек!
  • Сильно! Дяка нашим воїнам!
  • Браво создателям! Колени подкашиваются, когда слушаешь. Голос шикарный! Вы огромные молодцы!
  • Чудова пісня, дякую вам за такі чудові слова
  • Очень душевно, благодарю за Ваше исполнение
  • Плачу...
  • Слава Україні! Героям Слава! І тим неймовірно талановитим людям, що вклали душу в цю пісню і відеороботу. До сліз...
  • Дуже сильно!

Кадр из клипа на песню "Сини України" (скриншот)

Добавим, что над песней Марине помогал работать саунд-продюсер Сергей Доценко, а режиссером клипа стал Сергей Крикуненко.

Ранее мы писали, что Go_A изменили текст песни на Евровидение 2021 и сняли новое видео.

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