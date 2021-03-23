"Сини України": эта песня из нового фильма о войне пробирает до слез

Украинская певица Марина Маковий показала видео на песню "Сини України", которая стала звуковой дорожкой к фильму "Мати Апостолів".
Клип, который уже поразил тысячи украинцев, появился на YouTube-канале MVUA 23 марта.
Примечательно, что и фильм, и песня основаны на реальных событиях, которые происходили на востоке Украины в 2014 году, и чувствах, которые были пережиты их авторами. А потому вызывают сильные, неподдельные эмоции.
Военная драма режиссера Зазы Буадзе - настоящее украинское кино о том, что волнует и тревожит многих нас. О потерях, которые происходят в стране каждый день, и о которых нам напоминают новости. О боли матерей. О разрушенных семьях. О переосмыслении ценностей в жизни. О духовности и вере.
"Конечно, прикосновение к таким всеобъемлющим темам, находит отголоски в сердцах наших зрителей, среди которых матери, отцы, воины, художники. Эмоции после просмотра разные, от необходимости выговориться до молчания. А у творческих личностей возникает желание посвятить песню Героям и их Матерям", - отмечают создатели этой сверхважной для настоящего ленты.
В ленте главные роли исполнили Богдан Бенюк, Наталия Половинка, Александр Пожарский, Сергей Деревянко, Светлана Осипенко и другие украинские актеры.
Всего за несколько часов клип и сама песня Марины Маковий заставили поделиться своими впечатлениями сотни украинцев. Вот лишь несколько комментариев, которые свидетельствуют о том, что видео поражает до глубины души.
Кадр из клипа на песню "Сини України" (скриншот)
Добавим, что над песней Марине помогал работать саунд-продюсер Сергей Доценко, а режиссером клипа стал Сергей Крикуненко.
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