"Сини України": ця пісня з нового фільму про війну пробирає до сліз

Прикметно, що і фільм, і пісня засновані на реальних подіях, які відбувалися на сході України у 2014 році, та почуттях, які були пережиті їхніми авторами. А тому викликають сильні, непідробні емоції.



Про що фільм "Мати Апостолів"

Військова драма режисера Зази Буадзе - справжнє українське кіно про те, що хвилює та тривожить багатьох нас. Про втрати, які відбуваються в країні кожен день, і про які нам нагадують новини. Про біль матерів. Про зруйновані родини. Про переосмислення цінностей у житті. Про духовність та віру.

"Звичайно, що дотик до таких всеосяжних тем, відлунюється у серцях наших глядачів, серед яких матері, батьки, воїни, митці. Емоції після перегляду різні, від необхідності виговоритися до мовчання. А у творчих особистостей виникає бажання присвятити пісню Героям та їх Матерям", - зазначають творці цієї надважливої для сьогодення стрічки.

У стрічці головні ролі виконали Богдан Бенюк, Наталія Половинка, Олександр Пожарський, Сергій Деревянко, Світлана Осипенко та інші українські актори.

Реакція мережі на пісню і кліп "Сини України"

Лише за кілька годин кліп та сама пісня Марини Маковій змусили поділитися своїми враженнями сотні українців. Ось лише кілька коментарів, які засвідчують те, що відео вражає до глибини душі.

Приголомшливий голос і виконання! Пісня дуже гарна! До сліз і до мурашок!

Сильно! Дяка нашим воїнам!

Браво творцям! Коліна підкошуються, коли слухаєш. Голос шикарний! Ви величезні молодці!

Чудова пісня, дякую вам за такі чудові слова

Дуже душевно, дякую за Ваше виконання

Плачу...

Слава Україні! Героям слава! І тим неймовірно талановитим людям, які вклали душу в цю пісню і відеороботу. До сліз ...

Дуже сильно!

Кадр з кліпу на пісню "Сини України" (скриншот)

Додамо, що над піснею Марині допомагав працювати саунд-продюсер Сергій Доценко, а режисером кліпу став Сергій Крикуненко.