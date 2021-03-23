"Сини України": ця пісня з нового фільму про війну пробирає до сліз

Українська співачка Марина Маковій показала відео на пісню "Сини України", яка стала звуковою доріжкою до фільму "Мати Апостолів".
Кліп, який уже вразив тисячі українців, з'явився на YouTube-каналі MVUA 23 березня.
Прикметно, що і фільм, і пісня засновані на реальних подіях, які відбувалися на сході України у 2014 році, та почуттях, які були пережиті їхніми авторами. А тому викликають сильні, непідробні емоції.
Військова драма режисера Зази Буадзе - справжнє українське кіно про те, що хвилює та тривожить багатьох нас. Про втрати, які відбуваються в країні кожен день, і про які нам нагадують новини. Про біль матерів. Про зруйновані родини. Про переосмислення цінностей у житті. Про духовність та віру.
"Звичайно, що дотик до таких всеосяжних тем, відлунюється у серцях наших глядачів, серед яких матері, батьки, воїни, митці. Емоції після перегляду різні, від необхідності виговоритися до мовчання. А у творчих особистостей виникає бажання присвятити пісню Героям та їх Матерям", - зазначають творці цієї надважливої для сьогодення стрічки.
У стрічці головні ролі виконали Богдан Бенюк, Наталія Половинка, Олександр Пожарський, Сергій Деревянко, Світлана Осипенко та інші українські актори.
Лише за кілька годин кліп та сама пісня Марини Маковій змусили поділитися своїми враженнями сотні українців. Ось лише кілька коментарів, які засвідчують те, що відео вражає до глибини душі.
Кадр з кліпу на пісню "Сини України" (скриншот)
Додамо, що над піснею Марині допомагав працювати саунд-продюсер Сергій Доценко, а режисером кліпу став Сергій Крикуненко.
Раніше ми писали, що Go_A змінили текст пісні на Євробачення 2021 і зняли нове відео.