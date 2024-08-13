Що таке синє світло і як вберегти очі, мозок, шкіру і психіку від його впливу

Що таке синє світло?

Синє світло - це частина видимого спектра світла, яка має короткі хвилі та високу енергію. Це світло зустрічається в природі, переважно від сонця, а також від штучних джерел, таких як флуоресцентні та світлодіодні лампи.

Синє світло також виділяється екранами електронних пристроїв, включаючи смартфони, телевізори та комп’ютери.

Вплив синього світла на сон та здоров'я

До появи штучного освітлення основним джерелом світла було сонце, і вечори люди проводили в темряві. Зараз вечори освітлені штучним світлом, що впливає на біологічний годинник нашого тіла - добовий ритм.

Дослідження показують, що вплив світла вночі може призвести до порушень сну та сприяти розвитку таких захворювань, як рак, діабет, серцеві захворювання та ожиріння.

Синє світло особливо впливає на вироблення мелатоніну, гормону, який регулює циркадні ритми. Навіть слабке світло може порушити вироблення мелатоніну, а синє світло робить це ще більш потужно. Дослідження Гарвардської медичної школи показали, що синє світло пригнічує мелатонін приблизно вдвічі довше, ніж зелене світло аналогічної яскравості.

Захист від синього світла

Щоб захистити себе від негативного впливу синього світла, використовуйте тьмяне червоне світло для нічного освітлення, уникайте яскравих екранів за 2-3 години до сну та розгляньте можливість використання окулярів, що блокують синє світло.

Встановлення додатків, які фільтрують синє/зелене світло на електронних пристроях, також може бути корисним.

Вплив на дітей та психічне здоров'я

Очі дітей менш ефективно фільтрують синє світло, що підвищує ризик розвитку короткозорості та проблем з увагою. У нічний час синє світло ще більше уповільнює вироблення мелатоніну у дітей. Тому важливо обмежувати час, проведений дитиною перед екранами, і вимикати електронні пристрої принаймні за півгодини до сну.

Дослідження також показують, що нічний вплив синього світла пов'язаний із симптомами депресії у тварин.

Синє світло найбільш небезпечне для дітей (фото: Freepik.com)

Синє світло та очі

Синє світло також може мати негативний вплив на здоров'я очей. Постійне використання цифрових пристроїв призводить до цифрового зорового напруження або синдрому комп’ютерного зору, що викликає сухість, подразнення очей та нечіткість зору.

Є дослідження, які пов'язують вплив синього світла з ризиком розвитку макулярної дегенерації та катаракти.