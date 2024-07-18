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"Так само шкідливо, як і тютюн". У ВООЗ розповіли, чим трансжири небезпечні для здоров'я

Четвер 18 липня 2024 10:15
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"Так само шкідливо, як і тютюн". У ВООЗ розповіли, чим трансжири небезпечні для здоров'я Глобальна мета ВООЗ - виключити трансжирні кислоти з харчового ланцюга (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Нещодавнє дослідження ВООЗ виявило, що у близько третині українських перероблених продуктів - перевищення вмісту трансжирів, які є небезпечними для здоров'я.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт.

Що відомо про результати дослідження

Трансжири є різновидом ненасичених жирів, для яких характерний високий вміст трансізомерів жирних кислот - так званих трансжирних кислот.

Найчастіше їх використовують у запечених і смажених продуктах, готових або розфасованих закусках, кулінарних жирах і спредах. Ідеться про торти, печиво, бісквіти, майонез, снеки тощо.

Результати дослідження, яке провів ВООЗ, показують, що зі 120 зразків продуктів занадто високий рівень трансжирних кислот був у 37.

"Тепер треба дати зворотний зв'язок виробникам харчових продуктів", - наголосив експерт.

Чим небезпечні трансжири

За словами Хабіхта, існує глобальна мета - виключити так звані трансжирні кислоти як речовину з харчового ланцюга.

"Тому що це шкодить здоров'ю. Існує низка захворювань, які вони можуть викликати, в тому числі онкологію. Це так само шкідливо, як і тютюн", - розповів він.

Експерт уточнив, що на глобальному рівні країни, в тому числі Європейський Союз, погодилися, що "з цим треба боротись".

"Україна також рухається в цьому напрямку", - додав він.

Чи можливо контролювати використання трансжирів

"Коли ми їмо, а їмо ми зазвичай тричі на день, то точно не знаємо, яку їжу споживаємо. Але ми всі хочемо споживати здорові харчі. При тому, що іноді це досить важко самостійно контролювати", - розповів представник ВООЗ в Україні.

Як приклад він навів необхідність з'їдати щодня п'ять порцій фруктів та овочів.

"Це легко зрозуміти, бо один фрукт - це щось, що поміщається в одній вашій руці. І якщо у вас є фрукти та овочі п'яти різних кольорів, це легко запам'ятати", - пояснив Хабіхт.

Водночас він наголосив, що використання трансжирів контролювати важко.

"Для цього потрібне консолідоване рішення. Отже, якщо ми хочемо бути в ЄС, то на нашому ринку не має бути такої продукції", - зауважив експерт.

Він додав, що з виробниками в Україні вже було проведено перші зустрічі щодо цього питання.

"Думаю, в подальшому багато хто буде відкритим до змін. Бо постане питання: чи хочете ви бути присутніми на європейських ринках? Думаю, багато виробників визначаться зі своїми цінностями", - підсумував фахівець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які жири шкідливі для здоров'я та в яких продуктах їх найбільше.

Читайте також, в яких продуктах в Україні найвищий рівень трансжирів.

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