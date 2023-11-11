Синдром шопоголіка: як припинити витрачати гроші та робити імпульсивні покупки

Як перестати витрачати гроші на дурниці - 5 порад

Розпізнавайте та звертайте увагу на імпульсивні бажання. Навчіться відстежувати свої емоції. Якщо ви розумієте, що хочете терміново щось купити, спробуйте знайти причину. Розвивайте свідомість та контролюйте свої бажання. Допоможе проста медитація: дихайте глибоко протягом 30 секунд, потріть руки і переборіть свої імпульси.

Розвивайте співчуття до себе. Будьте до себе добрішими, не докоряйте собі за помилки або промахи. Почуття провини і сорому лише руйнують вашу самооцінку і призводять до імпульсивних покупок. Коли ви відчуєте бажання купити щось, подумайте, яку саме проблему ви намагаєтеся затьмарити новою річчю.

Вивчіть, як ви ставитеся до свого майна. Проаналізуйте те, чи тішать вас речі, які ви імпульсивно купили, за день або тиждень після походу в магазин. Ви зрозумієте, що спонтанні покупки дають лише короткочасне задоволення. Киньте собі виклик і усвідомте, що велика кількість непотрібних речей не робить вас щасливішими.

Як припинити усе купувати (фото: freepik.com)

Встановіть чіткі фінансові правила. Плануйте бюджет і не давайте собі витрачати більше суми, яку ви готові втратити через імпульсні покупки. Ставте собі мету, проявіть самодисципліну і ви помітите прогрес.

Практикуйте відкладені покупки. Коли вам різко захочеться щось придбати, відмовтеся від цієї ідеї та візьміть паузу. І потім ви зрозумієте, чи справді потрібна ця покупка. За кілька годин імпульсивне бажання згасне, а натомість прийде усвідомленість.