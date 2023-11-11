Синдром шопоголика: как перестать тратить деньги и совершать импульсивные покупки

Как перестать тратить деньги на ерунду - 5 советов

Распознавайте и обращайте внимание на импульсивные желания. Научитесь отслеживать свои эмоции. Если вы понимаете, что хотите срочно что-то купить, постарайтесь найти причину. Развивайте осознанность и контролируйте свои желания. Поможет простая медитация: дышите глубоко в течение 30 секунд, потрите руки и усмирите свои импульсы.

Развивайте сострадание к себе. Будьте к себе добрее, не корите себя за ошибки или промахи. Чувства вины и стыда лишь разрушают вашу самооценку и приводят к импульсивным покупкам. Когда вы ощутите желание что-то купить, подумайте, какую именно проблему вы стараетесь затмить новой вещью.

Изучите, как вы относитесь к своему имуществу. Проанализируйте то, радуют ли вас вещи, которые вы импульсивно купили, через день или неделю после похода в магазин. Вы поймете, что спонтанные покупки приносят лишь кратковременное удовольствие. Бросьте себе вызов и осознайте, что обилие бесполезных вещей не делает вас счастливее.

Как перестать все покупать (фото: freepik.com)

Установите четкие финансовые правила. Планируйте бюджет и не давайте себе тратить больше суммы, которую вы готовы потерять из-за импульсивных покупок. Ставьте перед собой цели, проявите самодисциплину и вы заметите прогресс.

Практикуйте отложенные покупки. Когда вам резко захочется что-то приобрести, откажитесь от этой идеи и возьмите паузу. И потом вы поймете, действительно ли вам нужна эта покупка. Через несколько часов импульсивное желание угаснет, а вместо него придет осознанность.