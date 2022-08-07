Синдром разбитого сердца - тяжелая болезнь: можно ли умереть из-за невзаимной любви
О страданиях из-за разбитого сердца снят не один фильм, они воспеты во множестве песен. Но это не только романтично, но и опасно. Ведь это настоящий диагноз, и, к сожалению, от этого можно умереть
Об этом рассказала патологоанатом из Львова Виктория Пьец.
По словам медика - кардиомиопатия Такоцубо или синдром разбитого сердца - один из синдромов острой сердечной недостаточности.
Почему возникает заболевание
Интересно, что точный механизм пока неизвестен. Однако у больных с этим синдромом всегда предшествовал стресс (в свою очередь - это выброс в кровь большого количества катехоламина и адреналина (так называемого гормона стресса), который у склонных к этому людей вызывает диффузный спазм коронарных артерий и временное ишемическое нарушение левого желудочка.
Что может вызвать синдром разбитого сердца
- Смерть близкого человека
- Невзаимная любовь
- Домашнее насилие
- Расставание
- ДТП
- Хирургическая операция
- Психические заболевания
Женщины более склонны к "разбитому сердцу"
К сожалению, у женщин синдром встречается аж в девять раз чаще.
Симптомы:
- Резкая боль в грудной клетке
- Одышка
- Снижение АД
- Бледность кожи, холодный пот
Можно ли умереть от "разбитого" сердца?
По словам медика, к сожалению, острая сердечная недостаточность может привести к отеку легких и стать причиной смерти.
Лечение СРЗ только медикаментозное, поэтому обращайтесь к врачу сразу, как заметили подозрительные симптомы.
Профилактика болезни:
- Избегайте стрессовых ситуаций, по крайней мере постарайтесь минимизировать
- Отдыхайте
- Откажитесь от вредных привычек
- Несколько раз в неделю занимайтесь спортом
- Здорово питайтесь
- И вычеркните из жизни людей, которые вам причиняют стресс
- Обратитесь к психологу при необходимости
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