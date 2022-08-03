ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Кто такое придумал?" Врач рассказала о травматическом способе чистить уши

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 10:25
"Кто такое придумал?" Врач рассказала о травматическом способе чистить уши Фото: Как правильно чистить уши (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Привычка очищать уши ватными палочками - вредная, и даже "детские ушные палочки" - на самом деле маркетинговый ход.

Об этом рассказала врач из Львова Виктория Пьец.

"Кто придумал чистить уши ватными палочками? Неизвестно", - спрашивает медик.

По словам доктора, каждый год есть множество случаев травмирования барабанной перепонки и случаев наружного отита после использования палочек.

Зачем мы чистим уши палочками?

Палочки используют для удаления серы. Но на самом деле делать этого не надо. Ведь сера - это естественный секрет, который выполняет функцию защиты (то есть выведения из слуховых ходов пыли, насекомых и других загрязнений).

Уши имеют функцию самоочистки - сера сама выводится из уха при жевательных движениях.

Каковы функции ушной серы

В наружном ухе около 2000 серных желез, которые выделяют 12-20 мг ушной серы в месяц.

Сера имеет кислый pH, поэтому бактерии и микроорганизмы погибают в ней, и не могут пройти дальше в слуховой ход.

&quot;Кто такое придумал?&quot; Врач рассказала о травматическом способе чистить уши

Фото: Не пхайте в ухо ватные палочки (freepik)

Что мы делаем, когда пользуемся ватными палочками?

  • Ватные палочки не стерильны и могут содержать патогенные микроорганизмы.
  • Можно травмировать барабанную перепонку.
  • Утрамбованная сера может вызвать образование серной пробки (пробки) и как следствие получите наружный отит (воспаление уха).
  • Каждая "чистка" вызывает большее образование серы.

Как же правильно проводить гигиену ушной раковины

  • Ухо самоочищается!
  • Можно просто мыть ушную раковиной водой.
  • Если серы много, то можно почистить ее на поверхности ватой смоченной в воде (ватным диском).
  • Если вы пользуетесь наушниками, их нужно чистить раз в три дня.
  • Если вы чувствуете заложенность, дискомфорт и боль в ушах, обратитесь к ЛОРу.

"Ватные палочки - не равно ушные палочки. Ватные используют для снятия макияжа, например. В ухо не пихайте ни спичку с ватой, ни ватные палочки и все будет хорошо", - добавила Виктория Пьец.

Ранее мы писали, как "знак" на ушах может свидетельствовать о приближении сердечного приступа.

Также сообщалось, что Комаровский рассказал, что делать, если закладывает уши при посадке самолета и как уменьшить боль.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь