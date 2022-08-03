"Кто такое придумал?" Врач рассказала о травматическом способе чистить уши

Привычка очищать уши ватными палочками - вредная, и даже "детские ушные палочки" - на самом деле маркетинговый ход.

Об этом рассказала врач из Львова Виктория Пьец.

"Кто придумал чистить уши ватными палочками? Неизвестно", - спрашивает медик.

По словам доктора, каждый год есть множество случаев травмирования барабанной перепонки и случаев наружного отита после использования палочек.

Зачем мы чистим уши палочками?

Палочки используют для удаления серы. Но на самом деле делать этого не надо. Ведь сера - это естественный секрет, который выполняет функцию защиты (то есть выведения из слуховых ходов пыли, насекомых и других загрязнений).

Уши имеют функцию самоочистки - сера сама выводится из уха при жевательных движениях.

Каковы функции ушной серы

В наружном ухе около 2000 серных желез, которые выделяют 12-20 мг ушной серы в месяц.

Сера имеет кислый pH, поэтому бактерии и микроорганизмы погибают в ней, и не могут пройти дальше в слуховой ход.

Фото: Не пхайте в ухо ватные палочки (freepik)

Что мы делаем, когда пользуемся ватными палочками?

Ватные палочки не стерильны и могут содержать патогенные микроорганизмы.

Можно травмировать барабанную перепонку.

Утрамбованная сера может вызвать образование серной пробки (пробки) и как следствие получите наружный отит (воспаление уха).

Каждая "чистка" вызывает большее образование серы.

Как же правильно проводить гигиену ушной раковины

Ухо самоочищается!

Можно просто мыть ушную раковиной водой.

Если серы много, то можно почистить ее на поверхности ватой смоченной в воде (ватным диском).

Если вы пользуетесь наушниками, их нужно чистить раз в три дня.

Если вы чувствуете заложенность, дискомфорт и боль в ушах, обратитесь к ЛОРу.

"Ватные палочки - не равно ушные палочки. Ватные используют для снятия макияжа, например. В ухо не пихайте ни спичку с ватой, ни ватные палочки и все будет хорошо", - добавила Виктория Пьец.