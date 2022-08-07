Синдром розбитого серця - тяжка хвороба: чи можна померти через невзаємне кохання

Про страждання через розбите серце знято не один фільм і оспівано в безлічі пісень. Але це не тільки романтично, але й небезпечно. Адже це справжній діагноз, і, на жаль, від цього можна померти

Про це розповіла патологоанатом зі Львова Вікторія П'єц.

За словами медика - кардіоміопатія Такоцубо або синдром розбитого серця - один з синдромів гострої серцевої недостатності.

Чому виникає захворювання

Цікаво, що точний механізм наразі невідомий. Однак у хворих з цим синдромом завжди передував стрес (у свою чергу - це викид в кров великої кількості катехоламіну та адреналіну (так званого гормону стресу), який у схильних до цього людей викликає дифузний спазм коронарних артерій і тимчасове ішемічне порушення лівого шлуночка.

Що може спричинити синдром розбитого серця

Смерть близької людини

Невзаємне кохання

Домашнє насилля

Розлучення

ДТП

Хірургічна операція

Психічні захворювання

Жінки більш схильні до "розбитого серця"

На жаль, у жінок синдром зустрічається аж у дев'ять разів частіше.

Симптоми:

Різкий біль у грудній клітці

Задишка

Зниження АТ

Блідість шкіри, холодний піт

Чи можна померти від "розбитого" серця?

За словами медика, на жаль, гостра серцева недостатність може призвести до набряку легень і стати причиною смерті.

Лікування СРЗ лише медикаментозне, тому звертайтеся до лікаря одразу, як помітили підозрілі симптоми.

Профілактика хвороби: