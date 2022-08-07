ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Синдром розбитого серця - тяжка хвороба: чи можна померти через невзаємне кохання

Новость на русском →
Неділя 07 серпня 2022 16:15
Синдром розбитого серця - тяжка хвороба: чи можна померти через невзаємне кохання Фото: Чи можна захворіти через розбите серце (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Про страждання через розбите серце знято не один фільм і оспівано в безлічі пісень. Але це не тільки романтично, але й небезпечно. Адже це справжній діагноз, і, на жаль, від цього можна померти

Про це розповіла патологоанатом зі Львова Вікторія П'єц.

За словами медика - кардіоміопатія Такоцубо або синдром розбитого серця - один з синдромів гострої серцевої недостатності.

Чому виникає захворювання

Цікаво, що точний механізм наразі невідомий. Однак у хворих з цим синдромом завжди передував стрес (у свою чергу - це викид в кров великої кількості катехоламіну та адреналіну (так званого гормону стресу), який у схильних до цього людей викликає дифузний спазм коронарних артерій і тимчасове ішемічне порушення лівого шлуночка.

Що може спричинити синдром розбитого серця

  • Смерть близької людини
  • Невзаємне кохання
  • Домашнє насилля
  • Розлучення
  • ДТП
  • Хірургічна операція
  • Психічні захворювання

Жінки більш схильні до "розбитого серця"

На жаль, у жінок синдром зустрічається аж у дев'ять разів частіше.

Симптоми:

  • Різкий біль у грудній клітці
  • Задишка
  • Зниження АТ
  • Блідість шкіри, холодний піт

Чи можна померти від "розбитого" серця?

За словами медика, на жаль, гостра серцева недостатність може призвести до набряку легень і стати причиною смерті.

Лікування СРЗ лише медикаментозне, тому звертайтеся до лікаря одразу, як помітили підозрілі симптоми.

Профілактика хвороби:

  • Уникайте стресових ситуацій, принаймні постарайтеся мінімізувати
  • Відпочивайте
  • Відмовтесь від шкідливих звичок
  • Кілька разів на тиждень займайтеся спортом
  • Здорово харчуйтеся
  • І викресліть з життя людей, які вам завдають стресу
  • Зверніться до психолога за потреби

Раніше ми писали про травматичний спосіб чистити вуха.

Також медик розповіла, чи дійсно вейпи і "електронки" дуже шкідливі.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя