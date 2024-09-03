Синнабоны, тающие во рту: простой рецепт ароматной осенней выпечки от Лилии Цвит
Синнабоны - американская разновидность булочек с корицей, быстро распространившаяся по миру. И неудивительно - сочетание мягкого теста и сливочного крема создают идеальную выпечку для осеннего вечера.
О том, как готовить ароматные синнабоны со сливочным кремом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.
Что нужно для синнабонов
Для того чтобы приготовить синнабоны с корицей и кремом, нужны следующие продукты:
- мука - 500 г;
- молоко - 1 стакан;
- сливки - 100 мл
- яйца - 2 шт.;
- сыр маскарпоне - 250 г;
- сливочное масло - 100 г;
- дрожжи прессованные - 10 г (или 3 г сухих);
- корица - 1 ч. л.;
- сахар - 170 г;
- сахарная пудра - 2 ст. л.;
- соль - 0,5 ч. л.
Как готовить синнабоны
Тесто для синнабонов готовится на опаре, благодаря чему булочки становятся пышными и воздушными. Чтобы приготовить тесто, слегка подогрейте молоко. Налейте его в глубокую миску, всыпьте 70 г сахара и раскрошите дрожжи.
Тщательно перемешайте смесь и оставьте ее на 20 минут, чтобы дрожжи начали бродить. После этого всыпьте соль; растопите 50 г масла и перелейте его в будущее тесто для синнабонов. Важно, чтобы масло было жидким, но не горячим.
Также разбейте в тесто яйца - а затем перемешайте все до однородности. Просейте муку и добавьте ее в 2-3 этапа в яичную смесь, каждый раз тщательно перемешивая тесто.
Вымешайте смесь. На этом этапе тесто для синнабонов должно быть эластичным, достаточно мягким и несколько липким, его можно легко растянуть.
Тесто для синнабонов должно быть эластичное и мягкое (скриншот / Лилия Цвит)
Вымешивать тесто рекомендуют в течение примерно 10 минут, чтобы придать ему необходимую плотность и упругость. Также после вымешивания тесто перестает прилипать к рукам.
Готовое тесто для булочек с корицей (скриншот / Лилия Цвит)
После этого накройте миску с тестом полотенцем и поставьте в теплое место на 1,5 часа. В это время приготовьте начинку. Для этого смешайте оставшийся сахар с корицей, по желанию добавив ванильный сахар.
Тесто, которое успело подняться, слегка перемените и приступайте к формированию синнабонов. Присыпьте рабочую поверхность небольшим количеством муки, тесто раскатайте на пласт толщиной 1 см.
Подогрейте оставшееся масло и смажьте им тесто, после чего равномерно присыпьте пласт сахаром с корицей. Также, если вы не любите корицу, ее можно заменить какао. Затем сверните тесто в плотный рулет.
Как сделать синнабоны (скриншот / Лилия Цвит)
Чтобы изделие было одной толщины, а слои лучше скрепились, слегка покачайте рулет. Затем нарежьте его на кусочки шириной в 3 см. Подровняйте будущие синнабоны и переложите их в застеленную пергаментом форму для выпекания.
Выпекать синнабоны нужно в застеленной пергаментом форме (скриншот / Лилия Цвит)
Накройте форму полотенцем и поставьте форму в теплое место на 30 минут. После этого выпекайте их в течение 30 минут в разогретой до 160 градусов духовке.
Для приготовления сливочного крема для булочек маскарпоне (или любой другой крем-сыр) взбейте блендером со сливками и сахарной пудрой. Готовую смесь выложите на еще горячие булочки, чтобы крем растаял.
Немного подождите, чтобы синнабоны с корицей пропитались кремом - и можно угощаться ароматными булочками.
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