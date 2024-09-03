Синнабоны, тающие во рту: простой рецепт ароматной осенней выпечки от Лилии Цвит

Синнабоны - американская разновидность булочек с корицей, быстро распространившаяся по миру. И неудивительно - сочетание мягкого теста и сливочного крема создают идеальную выпечку для осеннего вечера.

О том, как готовить ароматные синнабоны со сливочным кремом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.

Что нужно для синнабонов

Для того чтобы приготовить синнабоны с корицей и кремом, нужны следующие продукты:

мука - 500 г;

молоко - 1 стакан;

сливки - 100 мл

яйца - 2 шт.;

сыр маскарпоне - 250 г;

сливочное масло - 100 г;

дрожжи прессованные - 10 г (или 3 г сухих);

корица - 1 ч. л.;

сахар - 170 г;

сахарная пудра - 2 ст. л.;

соль - 0,5 ч. л.

Как готовить синнабоны

Тесто для синнабонов готовится на опаре, благодаря чему булочки становятся пышными и воздушными. Чтобы приготовить тесто, слегка подогрейте молоко. Налейте его в глубокую миску, всыпьте 70 г сахара и раскрошите дрожжи.

Тщательно перемешайте смесь и оставьте ее на 20 минут, чтобы дрожжи начали бродить. После этого всыпьте соль; растопите 50 г масла и перелейте его в будущее тесто для синнабонов. Важно, чтобы масло было жидким, но не горячим.

Также разбейте в тесто яйца - а затем перемешайте все до однородности. Просейте муку и добавьте ее в 2-3 этапа в яичную смесь, каждый раз тщательно перемешивая тесто.

Вымешайте смесь. На этом этапе тесто для синнабонов должно быть эластичным, достаточно мягким и несколько липким, его можно легко растянуть.

Тесто для синнабонов должно быть эластичное и мягкое (скриншот / Лилия Цвит)

Вымешивать тесто рекомендуют в течение примерно 10 минут, чтобы придать ему необходимую плотность и упругость. Также после вымешивания тесто перестает прилипать к рукам.

Готовое тесто для булочек с корицей (скриншот / Лилия Цвит)

После этого накройте миску с тестом полотенцем и поставьте в теплое место на 1,5 часа. В это время приготовьте начинку. Для этого смешайте оставшийся сахар с корицей, по желанию добавив ванильный сахар.

Тесто, которое успело подняться, слегка перемените и приступайте к формированию синнабонов. Присыпьте рабочую поверхность небольшим количеством муки, тесто раскатайте на пласт толщиной 1 см.

Подогрейте оставшееся масло и смажьте им тесто, после чего равномерно присыпьте пласт сахаром с корицей. Также, если вы не любите корицу, ее можно заменить какао. Затем сверните тесто в плотный рулет.

Как сделать синнабоны (скриншот / Лилия Цвит)

Чтобы изделие было одной толщины, а слои лучше скрепились, слегка покачайте рулет. Затем нарежьте его на кусочки шириной в 3 см. Подровняйте будущие синнабоны и переложите их в застеленную пергаментом форму для выпекания.

Выпекать синнабоны нужно в застеленной пергаментом форме (скриншот / Лилия Цвит)

Накройте форму полотенцем и поставьте форму в теплое место на 30 минут. После этого выпекайте их в течение 30 минут в разогретой до 160 градусов духовке.

Для приготовления сливочного крема для булочек маскарпоне (или любой другой крем-сыр) взбейте блендером со сливками и сахарной пудрой. Готовую смесь выложите на еще горячие булочки, чтобы крем растаял.

Немного подождите, чтобы синнабоны с корицей пропитались кремом - и можно угощаться ароматными булочками.