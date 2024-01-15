Син українського співака хоче воювати в ізраїльській армії (фото)

Чим займається син Крупіна

Спадкоємець артиста перебуває в Ізраїлі з 5 років. Хлопець вже отримав громадянство та пішов служити. Мало того, він вже визначився, ким бачить себе у майбутньому.

"Він насправді зараз хоче піти по військовий стезі. Він хоче бути військовим, підписати ще контракт і служити додатково. Він хоче стати професійним військовим", - розповів Крупін.

Син Крупіна (скріншот)

Також він зазначив, що добре спілкується з сином. Крупін називає стосунки з Давидом "класними".

"Ми спілкувалися про війну, що там відбувається взагалі, він мені розповідав. Ну і взагалі у нас постійно розмови щодо його майбутнього і таке інше... Я постійно йому все життя щось розповідав", - зазначив артист.

"Він займається творчістю, він пише пісні також... Він раніше писав російською, останні пісні його - українською, він писав на івриті, англійською пише", - додав він.