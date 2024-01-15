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Сын украинского певца хочет воевать в израильской армии (фото)

У Крупина есть сын и дочь (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Известный украинский певец Миша Крупин рассказал о своем 21-летнем сыне Давиде. Артист редко делится информацией о личной жизни. Поэтому не все его фаны знают, что в прошлом он был дважды женат и имеет двоих детей - сына и дочь. Сейчас его наследник живет в Израиле.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью, вышедшем на YouTube-канале "Люкс ФМ", Крупин рассказал об общении с сыном и отметил, что тот хочет стать военным.

Чем занимается сын Крупина

Наследник артиста находится в Израиле с 5 лет. Парень уже получил гражданство и отправился служить. Более того, он уже определился, кем видит себя в будущем.

"Он действительно сейчас хочет пойти по военному пути. Он хочет быть военным, подписать еще контракт и служить дополнительно. Он хочет стать профессиональным военным", - рассказал Крупин.

Сын Крупина (скриншот)

Также он отметил, что хорошо общается с сыном. Крупин называет отношения с Давидом "классными".

"Мы общались о войне, что там происходит вообще, он мне рассказывал. Ну и вообще у нас постоянно разговоры о его будущем и так далее... Я постоянно ему всю жизнь что-то рассказывал", - отметил артист.

"Он занимается творчеством, он пишет песни также... Он раньше писал на русском, последние песни его - на украинском, он писал на иврите, на английском пишет", - добавил он.

 

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