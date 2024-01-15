Сын украинского певца хочет воевать в израильской армии (фото)

Чем занимается сын Крупина

Наследник артиста находится в Израиле с 5 лет. Парень уже получил гражданство и отправился служить. Более того, он уже определился, кем видит себя в будущем.

"Он действительно сейчас хочет пойти по военному пути. Он хочет быть военным, подписать еще контракт и служить дополнительно. Он хочет стать профессиональным военным", - рассказал Крупин.

Сын Крупина (скриншот)

Также он отметил, что хорошо общается с сыном. Крупин называет отношения с Давидом "классными".

"Мы общались о войне, что там происходит вообще, он мне рассказывал. Ну и вообще у нас постоянно разговоры о его будущем и так далее... Я постоянно ему всю жизнь что-то рассказывал", - отметил артист.

"Он занимается творчеством, он пишет песни также... Он раньше писал на русском, последние песни его - на украинском, он писал на иврите, на английском пишет", - добавил он.