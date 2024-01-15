Тоня Матвієнко показала доньку від Мірзояна: рідкісні кадри розчулили мережу

Співачка Тоня Матвієнко розчулила мережу рідкісними кадрами. 15 січня її молодшій доньці Ніні, яку вона народила від Арсена Мірзояна та назвала на честь своєї відомої матері, виповнюється 8 років. На честь день народження дитини вона показала її фото.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Матвієнко.

Як виглядає молодша онука Ніни Матвієнко

У Stories співачка розмістила декілька кадрів з донькою. На одному з них маленька Ніна, яка навіть схожа на свою зіркову бабусю, позує на пляжі.

Як виглядає молодша донька Матвієнко (скріншот)

Матвієнко ніжно звернулася до доньки та написала: "Рости. Надихайся, живи! Ти - наше натхнення". Також співачка "тегнула" батька дівчинки й додала його пісню.

На другому фото артистка показала нову світлину доньки. На ній 8-річна Ніна стоїть поруч із повітряними кульками

Донька Матвієнко та Мірзояна (скріншот)

Згодом співачка розмістила відео з дитиною. На ньому маленька Ніна крокує у парку розваг. Раніше Матвієнко часто показувала доньку у соцмережах, але протягом декількох останніх місяців робила це дуже рідко. За цей час дитина помітно подорослішала.

Як виглядає донька Матвієнко (скріншот)

"Доця, будь щаслива! Ми з татом завжди поряд. 8 рочків сьогодні", - написала Матвієнко.

Як реагує мережа

Кадри з донькою Матвієнко розчулили мережу. Фани пишуть, що бажають дитині багато щастя. Також вони залишили такі коментарі: