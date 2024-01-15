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Тоня Матвієнко показала доньку від Мірзояна: рідкісні кадри розчулили мережу

Понеділок 15 січня 2024 14:42
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Тоня Матвієнко показала доньку від Мірзояна: рідкісні кадри розчулили мережу Молодшій доньці Матвієнко виповнилося 8 років (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Тоня Матвієнко розчулила мережу рідкісними кадрами. 15 січня її молодшій доньці Ніні, яку вона народила від Арсена Мірзояна та назвала на честь своєї відомої матері, виповнюється 8 років. На честь день народження дитини вона показала її фото.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Матвієнко.

Як виглядає молодша онука Ніни Матвієнко

У Stories співачка розмістила декілька кадрів з донькою. На одному з них маленька Ніна, яка навіть схожа на свою зіркову бабусю, позує на пляжі.

Тоня Матвієнко показала доньку від Мірзояна: рідкісні кадри розчулили мережу

Як виглядає молодша донька Матвієнко (скріншот)

Матвієнко ніжно звернулася до доньки та написала: "Рости. Надихайся, живи! Ти - наше натхнення". Також співачка "тегнула" батька дівчинки й додала його пісню.

На другому фото артистка показала нову світлину доньки. На ній 8-річна Ніна стоїть поруч із повітряними кульками

Тоня Матвієнко показала доньку від Мірзояна: рідкісні кадри розчулили мережу

Донька Матвієнко та Мірзояна (скріншот)

Згодом співачка розмістила відео з дитиною. На ньому маленька Ніна крокує у парку розваг. Раніше Матвієнко часто показувала доньку у соцмережах, але протягом декількох останніх місяців робила це дуже рідко. За цей час дитина помітно подорослішала.

Тоня Матвієнко показала доньку від Мірзояна: рідкісні кадри розчулили мережу

Як виглядає донька Матвієнко (скріншот)

"Доця, будь щаслива! Ми з татом завжди поряд. 8 рочків сьогодні", - написала Матвієнко.

Як реагує мережа

Кадри з донькою Матвієнко розчулили мережу. Фани пишуть, що бажають дитині багато щастя. Також вони залишили такі коментарі:

  • "Щасливого дитинства, Ніночко"
  • "Усіх вас вітаю з такою чудовою донечкою! Вона більше нагадує нашу Ніну Матвієнко. Хай росте щаслива"
  • "Мої щирі вітання".

Нагадаємо, нещодавно Матвієнко чесно відповіла, чи хоче народити ще одну дитину.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що донька Матвієнко оприлюднила останнє аудіоповідомлення мами.

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Тоня Матвиенко звезды шоу-бизнеса