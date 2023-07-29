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Син Тіни Кароль розлютився через танець мами з чоловіком у ресторані (відео)

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Субота 29 липня 2023 15:01
Син Тіни Кароль розлютився через танець мами з чоловіком у ресторані (відео) Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Тіна Кароль разом з сином прийшла в ресторан відпочити, але там вона зустріла учасника шоу "Танці з зірками" Дмитра Жука. Чоловік вирішив запросити її на танець.

Відео танцю з'явилось у мережі.

Яка реакція сина

Зокрема, син співачки не дуже зрадів. Спочатку він засміявся, намагаючись приховати посмішку рукою, а потім зневажливо дивився на їхній танець.

До того ж видно, що 15-річному Веніаміну нудно було сидіти і чекати, поки закінчиться танець. Окрім того, мабуть, хлопець приревнував маму.

Тіна Кароль була одягнена в чорний топ та такого ж кольору були штани. Видно, що їй дуже сподобалось танцювати.

У мережі користувачі з гумором відреагували на реакцію Веніаміна:

  • Ось це влетить їй від сина
  • У цьому світі я - Веня
  • Веня в шоці
  • Її син на чоловіка схожий
  • Веніамін так виріс
  • Кароль дуже гарно танцює

Що відомо про сина Тіни Кароль

Тіна Кароль була одружена з продюсером Євгеном Огіром. У 2013 році чоловік помер від раку шлунка.

Син Веніамін навчається у Великій Британії, на початку повномасштабної війни він займався волонтерством у Польщі і на свої зароблені гроші пригощав дітей солодощами.

В Лондоні юнак навчається в елітній школі Repton Preparatory School, а також займається фехтуванням, грає на фортепіано і барабанах.

Син Тіни Кароль розлютився через танець мами з чоловіком у ресторані (відео)

Син Тіни Кароль розлютився через танець мами з чоловіком у ресторані (відео)

Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль у прямому ефірі публічно "послала" всіх росіян.

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Тіна Кароль Танці з зірками