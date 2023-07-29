Син Тіни Кароль розлютився через танець мами з чоловіком у ресторані (відео)
Відома українська співачка Тіна Кароль разом з сином прийшла в ресторан відпочити, але там вона зустріла учасника шоу "Танці з зірками" Дмитра Жука. Чоловік вирішив запросити її на танець.
Відео танцю з'явилось у мережі.
Яка реакція сина
Зокрема, син співачки не дуже зрадів. Спочатку він засміявся, намагаючись приховати посмішку рукою, а потім зневажливо дивився на їхній танець.
До того ж видно, що 15-річному Веніаміну нудно було сидіти і чекати, поки закінчиться танець. Окрім того, мабуть, хлопець приревнував маму.
Тіна Кароль була одягнена в чорний топ та такого ж кольору були штани. Видно, що їй дуже сподобалось танцювати.
У мережі користувачі з гумором відреагували на реакцію Веніаміна:
- Ось це влетить їй від сина
- У цьому світі я - Веня
- Веня в шоці
- Її син на чоловіка схожий
- Веніамін так виріс
- Кароль дуже гарно танцює
Що відомо про сина Тіни Кароль
Тіна Кароль була одружена з продюсером Євгеном Огіром. У 2013 році чоловік помер від раку шлунка.
Син Веніамін навчається у Великій Британії, на початку повномасштабної війни він займався волонтерством у Польщі і на свої зароблені гроші пригощав дітей солодощами.
В Лондоні юнак навчається в елітній школі Repton Preparatory School, а також займається фехтуванням, грає на фортепіано і барабанах.
Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)
Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль у прямому ефірі публічно "послала" всіх росіян.
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