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Сын Тины Кароль разозлился из-за танца мамы с мужчиной в ресторане (видео)

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Суббота 29 июля 2023 15:01
Сын Тины Кароль разозлился из-за танца мамы с мужчиной в ресторане (видео) Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Тина Кароль вместе с сыном пришла в ресторан отдохнуть, но там она встретила участника шоу "Танці з зірками" Дмитрия Жука. Мужчина решил пригласить ее на танец.

Видео танца появилось в сети.

Какая реакция сына

В частности, сын певицы не очень обрадовался. Сначала он засмеялся, пытаясь скрыть улыбку рукой, а затем презрительно смотрел на их танец.

К тому же видно, что 15-летнему Вениамину было скучно сидеть и ждать, пока закончится танец. Кроме того, вероятно, парень приревновал маму.

Тина Кароль была одета в черный топ и такого же цвета были брюки. Видно, ей очень понравилось танцевать.

В сети пользователи с юмором отреагировали на реакцию Вениамина:

  • Вот это влетит ей от сына
  • В этом мире я - Веня
  • Веня в шоке
  • Ее сын на мужа похож
  • Вениамин так вырос
  • Кароль очень хорошо танцует

Что известно о сыне Тины Кароль

Тина Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром. В 2013 году мужчина умер от рака желудка.

Сын Вениамин учится в Великобритании, в начале полномасштабной войны он занимался волонтерством в Польше и на свои заработанные деньги угощал детей сладостями.

В Лондоне молодой человек учится в элитной школе Repton Preparatory School, а также занимается фехтованием, играет на фортепиано и барабанах.

Сын Тины Кароль разозлился из-за танца мамы с мужчиной в ресторане (видео)

Сын Тины Кароль разозлился из-за танца мамы с мужчиной в ресторане (видео)

Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль в прямом эфире публично "послала" всех россиян.

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