Сын Тины Кароль разозлился из-за танца мамы с мужчиной в ресторане (видео)
Известная украинская певица Тина Кароль вместе с сыном пришла в ресторан отдохнуть, но там она встретила участника шоу "Танці з зірками" Дмитрия Жука. Мужчина решил пригласить ее на танец.
Видео танца появилось в сети.
Какая реакция сына
В частности, сын певицы не очень обрадовался. Сначала он засмеялся, пытаясь скрыть улыбку рукой, а затем презрительно смотрел на их танец.
К тому же видно, что 15-летнему Вениамину было скучно сидеть и ждать, пока закончится танец. Кроме того, вероятно, парень приревновал маму.
Тина Кароль была одета в черный топ и такого же цвета были брюки. Видно, ей очень понравилось танцевать.
В сети пользователи с юмором отреагировали на реакцию Вениамина:
- Вот это влетит ей от сына
- В этом мире я - Веня
- Веня в шоке
- Ее сын на мужа похож
- Вениамин так вырос
- Кароль очень хорошо танцует
Что известно о сыне Тины Кароль
Тина Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром. В 2013 году мужчина умер от рака желудка.
Сын Вениамин учится в Великобритании, в начале полномасштабной войны он занимался волонтерством в Польше и на свои заработанные деньги угощал детей сладостями.
В Лондоне молодой человек учится в элитной школе Repton Preparatory School, а также занимается фехтованием, играет на фортепиано и барабанах.
Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)
Ранее мы сообщали, что Тина Кароль в прямом эфире публично "послала" всех россиян.
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