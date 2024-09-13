Син Дмитра Коляденка відверто заговорив про стосунки із зірковими батьками

Свого часу Філ соромився своїх зіркових батьків - епатажного шоумена та співака Діму Коляденко та хореографа Олену Коляденко. У зв'язку з цим ведуча запитала, які в нього зараз стосунки з ними, а також з ким він спілкується більш тісно - з мамою чи татом, з ким він може випити кави та поговорити.

Філ Коляденко (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)

"Загалом відрізняються лише теми. Ми, звичайно ж, підтримуємо один одного, багато спілкуємося про те, що у нас болить. Або ж про моменти щастя. І ті рідкісні моменти, коли ми всі разом, - для мене велике щастя. Ми загалом говоримо лише про сім'ю", - зазначив учасник гурту KADNAY.

Також він розповів, що вони можуть зібратися в театрі у батьків або ж на свята.

Філ Коляденко з батьками (фото: kolyadenkodima_official)

Якщо Пилипу потрібна порада, його батько може погадати йому на картах Таро.

"Я в нього завжди "Імператор", "Король Кубків", і все в мене завжди буде добре. А так взагалі я іноді питаю щодо роботи, можливо, стосунків з тими чи іншими людьми. Але це така історія по фану. Але він класний у цьому, майстер. Він про себе завжди каже, що він маг у третьому поколінні", - розповів співак.

На відео цей момент можна переглянути з 17:50.