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Син Дмитра Коляденка відверто заговорив про стосунки із зірковими батьками

Філ Коляденко (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)
Автор: Катерина Собкова

Учасник гурту KADNAY Філ Коляденко, який раніше зізнався, що соромився своїх зіркових батьків, відверто розповів, у яких стосунках зараз перебуває з ними.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю артиста в рамках програми "Тур зірками" на каналі Люкс ФМ.

Свого часу Філ соромився своїх зіркових батьків - епатажного шоумена та співака Діму Коляденко та хореографа Олену Коляденко. У зв'язку з цим ведуча запитала, які в нього зараз стосунки з ними, а також з ким він спілкується більш тісно - з мамою чи татом, з ким він може випити кави та поговорити.

Філ Коляденко (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)

"Загалом відрізняються лише теми. Ми, звичайно ж, підтримуємо один одного, багато спілкуємося про те, що у нас болить. Або ж про моменти щастя. І ті рідкісні моменти, коли ми всі разом, - для мене велике щастя. Ми загалом говоримо лише про сім'ю", - зазначив учасник гурту KADNAY.

Також він розповів, що вони можуть зібратися в театрі у батьків або ж на свята.

Філ Коляденко з батьками (фото: kolyadenkodima_official)

Якщо Пилипу потрібна порада, його батько може погадати йому на картах Таро.

"Я в нього завжди "Імператор", "Король Кубків", і все в мене завжди буде добре. А так взагалі я іноді питаю щодо роботи, можливо, стосунків з тими чи іншими людьми. Але це така історія по фану. Але він класний у цьому, майстер. Він про себе завжди каже, що він маг у третьому поколінні", - розповів співак.

На відео цей момент можна переглянути з 17:50.

 

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Новини шоу-бізнесуДмитрий Коляденко