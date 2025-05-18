Син боїться тата? Як побудувати довіру замість страху

Страх дитини перед татом - це не вирок, а сигнал. І якщо до нього прислухатись з увагою, співчуттям і любов’ю, сімейні стосунки можна не лише відновити, а й зробити сильнішими, ніж будь-коли.
РБК-Україна (проект Styler) дає поради, як подолати проблему недовіри сина до батька та як відновити теплі стосунки.
У багатьох родинах трапляється ситуація, коли дитина боїться свого батька. Це може бути пов’язано з різними чинниками - як зовнішніми, так і психологічними.
Найпоширеніша причина - агресивна або надмірно сувора поведінка тата. Якщо батько вживає алкоголь, підвищує голос, карає фізично або постійно критикує - малюк сприймає це як загрозу.
Однак іноді страх виникає навіть без очевидних причин. Наприклад, у зовсім маленьких дітей переляк можуть викликати гучний голос, різкий запах парфумів або тютюну, наявність бороди чи навіть різка міміка.
Якщо ж у родині відбуваються скандали, дитина часто переносить негатив на одного з батьків, навіть якщо він безпосередньо не брав участі у сварці.
Найперше - спробуйте зрозуміти, що саме лякає малюка. Якщо виключено асоціальну поведінку, тоді зверніть увагу на дрібниці: як батько розмовляє з дитиною, як реагує на помилки, чи посміхається і чи бере участь у повсякденному житті дитини. Варто прибрати травмуючі фактори - наприклад, різкі запахи чи гучні крики.
Поради для тата:
Якщо дитина старшого віку, варто вести особисті розмови, з’ясовуючи причину страхів у м’якій і підтримуючій формі.
Грати разом с сином - найкращий шлях відновити стосунки (фото: Freepik.com)
Надмірна суворість батька - небезпечна, але й вседозволеність також шкодить. Ідеальний варіант - батько як добрий, сильний лідер, чия думка важлива і поважна. Покарання, якщо і застосовується, має бути справедливим і зрозумілим для дитини.
Не менш важливо - уникати сварок у присутності дітей. Якщо у родині є конфлікти - вирішуйте їх спокійно, без крику. Діти вбирають атмосферу як губка, тому підтримуйте в домі тепло і стабільність. І головне - не допускайте, щоб хтось із родичів очорнював тата перед дитиною: це лише посилить страх і сформує недовіру.
Часом найкращий спосіб подолати страх - це гра! Ось кілька ідей, як м’яко та з гумором зруйнувати стіну між татом і дитиною:
Через гру діти відчувають себе в безпеці, відкриваються, і навіть суворий батько перетворюється на друга. Поступово зникає страх, і на його місце приходить довіра - міцна, справжня, збудована на спільному досвіді та любові.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Detivgorode.ua, Lifejacker, Сhilddevelop.com.ua