Син акторки Шукшиної пішов на війну проти України

За словами сусідів Шукшиної, Макар Касаткін кілька місяців тому відправився на фронт, залишивши вдома свого маленького сина Марка. Більше подробиць вони не повідомляють.

"Макар, зі слів Марії, ще навесні поїхав на "СВО", - зазначали сусіди путіністки.

Сама ж Шукшина поки утримується від коментарів щодо участі свого сина у війні проти України.

Марія Шукшина (фото: російські ЗМІ)

Вона також не коментує смерть своєї невістки Фрейї Зільбер, яку в грудні минулого року знайшли мертвою в Санкт-Петербурзі. Поруч із тілом виявили шприци та трубку для вживання курильних сумішей.

Відомо, що фанатка Путіна не приймала Зільбер, через що та була змушена проходити тест ДНК, аби довести спорідненість її сина з нащадком акторки. Згодом Макар разом із матір’ю все ж визнали хлопчика.

Що говорить Шукшина про війну в Україні

Російська акторка відкрито висловлює підтримку військовій агресії РФ проти України. Вона неодноразово виступала на захист так званої "спеціальної військової операції" і закликала до репресій щодо громадян Росії, які слухають українську музику.

Марія Шукшина (фото: російські ЗМІ)

Зокрема, закликала інформувати владу про тих, хто підтримує творчість Софії Ротару та Вєрки Сердючки.

Пропагандистка активно пропагує ідеї, що підтримують наративи російської пропаганди, та висловлює ностальгію за радянським періодом.