Сын актрисы Шукшиной пошел на войну против Украины

По словам соседей Шукшиной, Макар Касаткин несколько месяцев назад отправился на фронт, оставив дома своего маленького сына Марка. Больше подробностей они не сообщают.

"Макар, со слов Марии, еще весной уехал на "СВО", - отмечали соседи путинистки.

Сама же Шукшина пока воздерживается от комментариев относительно участия своего сына в войне против Украины.

Мария Шукшина (фото: российские СМИ)

Она также не комментирует смерть своей невестки Фрейи Зильбер, которую в декабре прошлого года нашли мертвой в Санкт-Петербурге. Рядом с телом обнаружили шприцы и трубку для употребления курительных смесей.

Известно, что фанатка Путина не принимала Зильбер, из-за чего та была вынуждена проходить тест ДНК, чтобы доказать родство ее сына с потомком актрисы. Впоследствии Макар вместе с матерью все же признали мальчика.

Что говорит Шукшина о войне в Украине

Российская актриса открыто выражает поддержку военной агрессии РФ против Украины. Она неоднократно выступала в защиту так называемой "специальной военной операции" и призывала к репрессиям в отношении граждан России, которые слушают украинскую музыку.

Мария Шукшина (фото: российские СМИ)

В частности, призвала информировать власть о тех, кто поддерживает творчество Софии Ротару и Верки Сердючки.

Пропагандистка активно пропагандирует идеи, поддерживающие нарративы российской пропаганды, и выражает ностальгию по советскому периоду.