"Символізм зашкалює". Фото військового в метро Києва підірвало мережу та стало символом року

Фото військового у метро

На світлині зображений військовий у формі, який підіймається пішки на ескалаторі вгору, а інші люди чекають на ескалатор, який підніме їх. Фото вже охрестили "символом року", але кожний бачить в ньому свій сенс.

Фото військового в метро стало символом року (фото: instagram.com/kudrenkobogdan)

Що думають українці з приводу світлини

В коментарях люди написали, що це дуже сильний кадр, в якому є символізм.