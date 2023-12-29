"Символізм зашкалює". Фото військового в метро Києва підірвало мережу та стало символом року

В Києві сфотографували військового на ескалаторі у метро і світлина одразу стала популярною в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фотографа Кудренко Богдана, який зробив знімок в Instagram.
Фото військового у метро
На світлині зображений військовий у формі, який підіймається пішки на ескалаторі вгору, а інші люди чекають на ескалатор, який підніме їх. Фото вже охрестили "символом року", але кожний бачить в ньому свій сенс.
Фото військового в метро стало символом року (фото: instagram.com/kudrenkobogdan)
Що думають українці з приводу світлини
В коментарях люди написали, що це дуже сильний кадр, в якому є символізм.
Символізм зашкалює: військовий - це людина, яка обрала важчий шлях, щоб десятки інших людей могли мати легший. Моя повага та шана ЗСУ.
Як боляче спостерігати, як наше суспільство відокремлює себе від війни.
Фото яке облетіло всюди. Дуже сильний кадр.
Потужне фото, бо висвітлює проблему - наболілий чиряк суспільства, який от от розірветься.
З сенсами зрозуміло. Більшість йде шляхом найменшого спротиву. Військовий демонструє більшості, що вершини досягає той, хто не шукає легких шляхів. Сенси легко екстраполюються на війну, настрої, перемогу, мир тощо. Суголосне сьогоденню фото. Питання: крайній ескалатор працював, чому на ньому така велика черга?
В мене аж мурашки, якщо чесно. Такий момент впіймали. Дякую, що побачили і поділилися.