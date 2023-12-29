"Символизм зашкаливает". Фото военного в метро Киева взорвало сеть и стало символом года

Фото военного в метро

На фотографии изображен военный в форме, который поднимается пешком на эскалаторе вверх, а другие люди ждут эскалатора, который поднимет их. Фото уже окрестили "символом года", но каждый видит в нем свой смысл.

Фото военного в метро стало символом года (фото: instagram.com/kudrenkobogdan)

Что думают украинцы по поводу фотографии

В комментариях люди написали, что это очень сильный кадр, в котором есть символизм.