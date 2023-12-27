Знищення "Новочеркаська": у мережі показали супутниковий знімок затопленого корабля
З'явився новий супутниковий знімок російського великого десантного корабля "Новочеркаськ", який було знищено українськими військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Крістіана Тріберта у Twitter.
На супутниковому знімку, який оприлюднив журналіст, можна побачити залишки ВДК "Новочеркаськ" після ракетного удару ЗСУ.
Фото: супутниковий знімок знищеного "Новочеркаська" (twitter.com/trbrtc)
Судячи з фото, вони частково пішли під воду. Також над рештками корабля помітний дим.
Знищення "Новочеркаська"
Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня українські Повітряні сили змогли влучним ударом знищити російський десантний корабель "Новочеркаськ".
Згодом з'ясувалося, що на борту корабля в момент удару знаходилися дрони-камікадзе "Шахед", тому вибух був дуже потужним.
"Новочеркаськ" став черговим кораблем Чорноморського флоту РФ, який вдалося знищити українським захисникам.
Більш детально про успішний удар ЗСУ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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