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С символикой РФ: мать украинских певиц засветилась на параде в Крыму (фото)

STYLERЖизнь    02.05.2019 - 14:59
С символикой РФ: мать украинских певиц засветилась на параде в Крыму (фото)
Мама Анна Мария Лариса Опанасюк была на параде в Крыму (дует Анна-Мария, фото: facebook.com/annamariaduet)

Мать скандальных участниц нацотбора на Евровидение участвовала в первомайском параде вместе с оккупантами

Мать дуета Анна-Мария, которые не смогли ответить на вопрос, чей Крым, Лариса Опанасюк засветилась на первомайской демонстрации в Крыму. Об этом сообщил блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Сообщается, что мама украинских исполнителиц Анны и Марии Опанасюк, которая является заместителем председателя Совета министров Крыма, посетила демонстрацию вместе с так называемым "главой" Крыма Сергеем Аксеновым.

Мама Анна-Мария Лариса Опанасюк была на параде в Крыму (twitter.com/krimrt)

Лариса Опанасюк держит в руках флажки с символикой, сделанной в цветах флага страны-агрессора, специально к празднику 1 мая. На флажках написано "С днем весны и труда!"

С символикой РФ: мать украинских певиц засветилась на параде в Крыму (фото)

Мама Анна-Мария Лариса Опанасюк была на параде в Крыму (twitter.com/krimrt)

"Дамочка-демонстрантка на фото - мама Анны-Марии. Действующий вице премьер у Аксенова. Куда там близняшки едут опять от Украины? "Новая волна"? Ну а что, одиннарод... и мама у них повстанец теперь", - говорится в сообщении блогера.

Такое же фото выложил на своей Facebook-странице и сам Аксенов.

С символикой РФ: мать украинских певиц засветилась на параде в Крыму (фото)

Мама Анна-Мария Лариса Опанасюк была на параде в Крыму (фото: facebook.com/aksenov.rk)

Ранее сообщалось, что дуэт Анна-Мария удивил украинцев скандальными заявлениями участниц о войне в Украине и принадлежности Крыма.

Также стало известно, что скандальный дует сестер Анны и Марии Опанасюк будет представлять Украину на конкурс "Новая волна" в Сочи, Россия.

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