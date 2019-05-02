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З символікою РФ: мати українських співачок засвітилася на параді в Криму (фото)

STYLERЖиття    02.05.2019 - 14:59
З символікою РФ: мати українських співачок засвітилася на параді в Криму (фото)
Мама Анна Марія Лариса Опанасюк була на параді в Криму (дует Анна-Марія, фото: facebook.com/annamariaduet)

Мати скандальних учасниць нацвідбору на Євробачення брала участь у першотравневому параді разом з окупантами

Мати дуету Анна-Марія, які не змогли відповісти на питання, чий Крим, Лариса Опанасюк засвітилася на першотравневій демонстрації у Криму. Про це повідомив блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Повідомляється, що мама українських виконавиць Ганни і Марії Опанасюк, яка є заступником голови Ради міністрів Криму, відвідала демонстрацію разом з так званим "головою" Криму Сергієм Аксьоновим.

Мама Анна-Марія Лариса Опанасюк була на параді в Криму (twitter.com/krimrt)

Лариса Опанасюк тримає в руках прапорці з символікою, зробленою в кольорах прапора країни-агресора, спеціально до свята 1 травня. На прапорцях написано "З днем весни і праці!"

З символікою РФ: мати українських співачок засвітилася на параді в Криму (фото)

Мама Анна-Марія Лариса Опанасюк була на параді в Криму (twitter.com/krimrt)

"Дамочка-демонстрантка на фото - мама Анни-Марії. Чинний віце прем'єр у Аксьонова. Куди там близнючки їдуть знову від України? "Нова хвиля"? Ну а що, одиннарод... і мама у них повстанець тепер", - йдеться в повідомленні блогера.

Таке ж фото виклав на своїй Facebook-сторінці і сам Аксьонов.

З символікою РФ: мати українських співачок засвітилася на параді в Криму (фото)

Мама Анна-Марія Лариса Опанасюк була на параді в Криму (фото: facebook.com/aksenov.rk)

Раніше повідомлялося, що дует ANNA MARIA здивував українців скандальними заявами учасниць про війну в Україні та приналежність Криму.

Також стало відомо, що скандальний дует сестер Ганни і Марії Опанасюк буде представляти Україну на конкурс "Нова хвиля" в Сочі, Росія.

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