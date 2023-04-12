Символи Великодня: що означає кожен продукт із святкового кошика

Кожен продукт, який освячують на Великдень у церкві, не випадковий у кошику - він має символічне значення, яке формувалося віковими традиціями.

Паска

Паска є одним із найважливіших символів Великодня. Ця святкова випічка символізує воскресіння, вічне життя і царство небесне. І не дарма ця здоба дуже солодка, адже це символізує радість життя із Богом.

У давнину важливим був і розмір паски. Вважалося, що чим більша ця випічка, то більше достатку в господаря. Також у народі вірили, якщо паска виросла високою і вдалася смачною, то наступний рік буде щасливий. Якщо під час випікання вона запала - хтось із рідні може померти.

Писанки й крашанки

Яйце здавна у слов'ян символізує всесвіт, нове життя і відродження. Оскільки Великдень - це свято воскресіння Господнього, то й недивно, що центральним образом в обрядах стало яйце.

На писанках важливим є візерунки, вони теж символічні. Одним із найпоширеніших є символ нескінченність - знак вічного життя. Кольори крашанок також мають значення:

червоний - любов та радість;

зелений - відродження життя, пробудження природи;

жовтий - життя і тепло;

синій - небо, вода, повітря;

чорний та коричневий - земля;

білий - чистота та непорочність.

Ковбаса та м’ясо

М'ясні продукти мають відсилку на вгодоване теля, яке звелів заколоти добрий батько після повернення блудного сина додому. Тому це символ душевної радості, щасливого сімейного життя та поповнення сім’ї.

Сир і масло

Ці продукти також не випадкові у святковому кошику. Вони символізують достаток, успіх у справах. На Галичині колись існувало вірування, якщо натерти голову освяченим маслом, то вона не болітиме.

Хрін

Цей корінь символізує здоров'я, адже він має зробити людину міцнішою. Також українці здавна вірили, що хрін відганяє нечисту силу. Є етнографічні свідчення, що колись корінець клали у кошик, щоб продовжити дітородну функцію чоловіка.

Сіль

Ця спеція є символом достатку. У Біблії сіль символізує зв’язок між Богом і народом. Під час Нагірної проповіді Ісус називає учнів сіллю землі.

Вважається, що освячена на Великдень сіль може захистити від всього лихого. Нею обсипали хату. А ще свячену сіль їли, щоб відвести пристріт, або уникнути болю в животі.



Святкові кошики прикрашають зеленню, бо це теж символ вічного життя та безсмертя. До церкви також несуть свічку. Бо вона символізує Ісуса, який є Світлом для світу.