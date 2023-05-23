UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Символ відродження країни: у Дніпрі вперше за довгий час народилась трійня

У Дніпрі народилась трійня (facebook.com/dniprozdrav)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі вдруге за 25 років народилась трійня - дві дівчинки і хлопчик. Малюки довгий час перебували під пильним наглядом кваліфікованих лікарів.

Про це повідомили на сторінці Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради у Facebook.

Діти народились 11 травня і їх уже назвали Дніпровською трійнею. Батьки назвали малюків Меланія, Стефанія та Назар.

Щасливу маму з немовлятами виписали з лікарні 22 травня. Зокрема, вночі місто пережило жахливий обстріл росіян, який призвів до руйнування та поранення людей. Однак, трійню сприймають, як символ відродження країни.

Міська рада Дніпра привітала подружжя, Наталю та Дмитра, з народженням трійні грошовим сертифікатом у розмірі 50 тисяч гривень.

Малюки будуть жити у великій родині, адже подружжя вже має двох дітей - 12-річну Єлизавету та 6-річного Захара.

У Дніпрі народилась трійня (facebook.com/dniprozdrav)

Раніше ми повідомляли, у Львові унікальний випадок народження трійні. Жінка доносила малюків аж до 35 тижня.

Також ми писали, що у Чернігові під обстрілами народилися дві трійні.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітитрійняродыбеременностьДнипро