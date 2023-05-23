Символ возрождения страны: в Днепре впервые за долгое время родилась тройня

В Днепре второй раз за 25 лет родилась тройня - две девочки и мальчик. Малыши долгое время находились под бдительным наблюдением квалифицированных врачей.
Об этом сообщили на странице Департамента здравоохранения Днепровского городского совета в Facebook.
Дети родились 11 мая и их уже назвали Днепровской тройней. Родители назвали малышей Мелания, Стефания и Назар.
Счастливую маму с младенцами выписали из больницы 22 мая. В частности, ночью город пережил ужасный обстрел россиян, приведший к разрушению и ранению людей. Однако тройню воспринимают, как символ возрождения страны.
Городской совет Днепра поздравил супругов, Наталью и Дмитрия, с рождением тройни денежным сертификатом в размере 50 тысяч гривен.
Малыши будут жить в большой семье, ведь у супругов уже двое детей - 12-летняя Елизавета и 6-летний Захар.
Ранее мы сообщали, во Львове уникальный случай рождения тройни. Женщина доносила малышей до 35 недели.
Также мы писали, что в Чернигове под обстрелами родились две тройни.