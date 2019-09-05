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Символ свободы: на протестах в Гонконге увидели флаг Украины

STYLERЖизнь    05.09.2019 - 16:29
Символ свободы: на протестах в Гонконге увидели флаг Украины
Фото: Флаг Украины (РБК-Украина)

Среди протестующих был замечен один из национальных символов Украины

В Гонконге люди вышли на протесты против политики правительства. В толпе среди протестующих "засветился" и украинский флаг. Об этом сообщил на своей странице в Instagram фотограф Стэнтон Шарп. Он опубликовал фотографию украинского символа.

Отмечается, что украинский стяг стал для протестующих символом собственной борьбы за демократию.

Символ свободы: на протестах в Гонконге увидели флаг УкраиныФото: Протесты в Гонконге (instagram.com/stantonsharpe)

Напомним, что сотни тысяч жителей Гонконга выходят на демонстрации против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей уже несколько месяцев подряд.

В комментариях к посту один из пользователей поблагодарил фотографа за такие смелые фото.

  • Свободу людям! Свободу! Привет из Украины!
  • Фотография с украинским флагом очень популярна в соцсетях в Украине!

Символ свободы: на протестах в Гонконге увидели флаг Украины

Символ свободы: на протестах в Гонконге увидели флаг Украины

Скриншот комментариев ((instagram.com/stantonsharpe)

Как мы ранее писали, Александр Усик попал в скандал с украинским флагом, спортсмен опубликовал пост в соцсети. Украинского спортсмена попросили определиться с цветом флага.

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