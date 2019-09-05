Символ свободи: на протестах в Гонконзі побачили прапор України

Серед протестувальників був помічений один з національних символів України
В Гонконзі люди вийшли на протести проти політики уряду. У натовпі серед протестувальників "засвітився" і український прапор. Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram фотограф Стентон Шарп. Він опублікував фотографію українського символу.
Наголошується, що український стяг став для протестувальників символом власної боротьби за демократію.
Фото: Протести в Гонконзі (instagram.com/stantonsharpe)
Нагадаємо, що сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на демонстрації проти прийняття закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади вже кілька місяців поспіль.
В коментарях до посту один з користувачів подякував фотографу за такі сміливі фото.
Скріншот коментарів ((instagram.com/stantonsharpe)
Як ми раніше писали, Олександр Усик потрапив у скандал з українським прапором, спортсмен опублікував пост у соцмережі. Українського спортсмена попросили визначитися з кольором прапора.
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