Символ свободи: на протестах в Гонконзі побачили прапор України

Фото: Прапор України (РБК-Україна)

Серед протестувальників був помічений один з національних символів України

В Гонконзі люди вийшли на протести проти політики уряду. У натовпі серед протестувальників "засвітився" і український прапор. Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram фотограф Стентон Шарп. Він опублікував фотографію українського символу.

Наголошується, що український стяг став для протестувальників символом власної боротьби за демократію.

Фото: Протести в Гонконзі (instagram.com/stantonsharpe)

Нагадаємо, що сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на демонстрації проти прийняття закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади вже кілька місяців поспіль.

В коментарях до посту один з користувачів подякував фотографу за такі сміливі фото.

Свободу людям! Свободу! Привіт з України!

Фотографія з українським прапором дуже популярна в соцмережах в Україні!

Скріншот коментарів ((instagram.com/stantonsharpe)

Як ми раніше писали, Олександр Усик потрапив у скандал з українським прапором, спортсмен опублікував пост у соцмережі. Українського спортсмена попросили визначитися з кольором прапора.

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