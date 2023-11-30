Символ стійкості. Зеленська увійшла в топ найвпливовіших жінок світу

Олена Зеленська стала символом стійкості

Видання Financial Times склало список найвпливовіших жінок світу, в який увійшло не так багато видатних особистостей.

У топ-25 увійшла й перша леді України, оскільки протягом повномасштабної війни на своєму посту, вона докладає багато зусиль для впровадження важливих проектів для дітей та жінок.

Як, можна побачити, її вплив помітний не лише українцям, а й всьому світові. Нею захоплюються, поважають та виділяють з поміж інших, а це дуже цінно.

"Найбільше я захоплююся в Олені Зеленській її чесністю. Сценарист за фахом, вона вміє не скупитися на слова, залишаючись людиною, що знезброює. Через чотири місяці після вторгнення Росії в Україну Зеленська сказала журналісту: “Ніхто з нас не в порядку”. Вона знає, як це - прокинутися, щоб побачити, як твоя батьківщина захоплена імперіалістичним сусідом. Не знати, коли й чи побачите ви наступного разу своїх близьких, як знайти в собі сили боротися за свободу, незважаючи ні на що", - сказала про Зеленську прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Олена Зеленська увішла в рейтинг найвпливовіших жінок світу (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Також прем'єр-міністр назвала пані Олену символом стійкості, пояснивши, чому саме так вважає та про важливість роботи першої леді України на світовому рівні та на власному прикладі.

"Як і її чоловік, Зеленська стала світовим символом стійкості. Її лідерство у розв'язанні проблеми психічного здоров’я українців під час війни є життєво важливим. Її робота, яка висвітлює страждання та депортацію українських дітей Росією, повертає спогади про історію моєї родини; Росіяни вивезли мою маму до Сибіру, ​​коли вона була немовлям. Естонія у партнерстві з фондом Зеленської побудувала сімейні будинки для дітей, яких російські бомби зробили сиротами. Вона надзвичайно уважна до деталей і вмінням слухати",- зауважила Кая Каллас.

Також Кая додала, що тепер світ повинен послухати Зеленську і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і припинити страждання. І ця фраза стала завершенням її промови та підтвердженням важливості допомогати Україні.

Варто зауважити, що у списку немає ранжування: це список жінок, які найбільше вплинули на світовий розвиток у 2023 році.

Олена Зеленська увішла в рейтинг найвпливовіших жінок світу (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)