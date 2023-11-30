Символ стойкости. Зеленская вошла в топ самых влиятельных женщин мира

Елена Зеленская стала символом стойкости

Издание Financial Times составило список самых влиятельных женщин мира, в который вошли не так много выдающихся личностей.

В топ-25 вошла и первая леди Украины, поскольку в течение полномасштабной войны на своем посту она прилагает много усилий по внедрению важных проектов для детей и женщин.

Как можно увидетьть, ее влияние заметно не только украинцам, но и всему миру. Ею восхищаются, уважают и выделяют среди других, а это очень ценно.

"Больше всего я восхищаюсь у Елены Зеленской ее честностью. Сценарист по специальности, она умеет не скупиться на слова, оставаясь обезоруживающим человеком. Через четыре месяца после вторжения России в Украину Зеленская сказала журналисту: “Никто из нас не в порядке”. Она знает, как это - проснуться, чтобы увидеть, как твоя родина увлечена империалистическим соседом. Не знать, когда и увидите ли вы в следующий раз своих близких, как найти в себе силы бороться за свободу, несмотря ни на что", - сказала о Зеленской премии ер-министр Эстонии Кайя Каллас.

Елена Зеленская вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Также премьер-министр назвала Елену символом стойкости, объяснив, почему именно так считает и о важности работы первой леди Украины на мировом уровне и на собственном примере.

"Как и ее муж, Зеленская стала мировым символом устойчивости. Ее лидерство в решении проблемы психического здоровья украинцев во время войны жизненно важно. Ее работа, которая освещает страдания и депортацию украинских детей Россией, возвращает воспоминания об истории моей семьи; Россияне вывезли мою маму в Сибирь, когда она была младенцем. Эстония в партнерстве с фондом Зеленской построила семейные дома для детей, которых российские бомбы сделали сиротами. Она очень внимательна к деталям и умениям слушать", - отметила Кая Каллас.

Кая добавила, что теперь мир должен послушать Зеленскую и дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить Россию и прекратить страдания. Эта фраза стала завершением ее речи и подтверждением важности помогать Украине.

Следует заметить, что в списке нет ранжирования: это список женщин, наиболее повлиявших на мировое развитие в 2023 году.

Елена Зеленская вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)