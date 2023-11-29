Олена Зеленська в елегантному вбранні показала нову символічну брошку

Олена Зеленська дуже полюбляє доповнювати кожен свій образ прикрасами. Це можуть бути каблучки, сережки, брошки та інші аксесуари.

Про те, який сенс в собі несе нова брошка Зеленської, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал першої леді та офіційний сайт Gunia.

Олена Зеленська показала нову символічну брошку

Перша леді з’явилась на останньому засіданні Міжвідомчої координаційної ради з упровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я у досить елегантному образі, який вона підкреслила символічною прикрасою у вигляді брошки.

Олена вибрала костюм шоколадного кольору, який вона вже не вперше демонструє. Він складається з піджака, брюк та жилетки. А ось під низ дружина президента обрала бежеву кофтинку.

Свій образ пані Зеленська доповнила брошкою, що має назву "Голубка" від українського бренду Gunia, який, до речі, перша леді обирає часто.

Ця пташка є впізнаваним атрибутом української весільної традиції. Це ручна робота, яка вимагає особливого догляду.

Голубка з тіста часто прикрашала обрядовий хліб молодят, а також могла випікатися окремо. Це певне нагадування про те, що наші традиції актуальні й сьогодні.

Олена Зеленська показала нову брошку (фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine)

Про що Олена Зеленська розповіла на засіданні

"Зі свого досвіду розповіла учасникам, як допомагають визначитися з напрямами роботи соцопитування. Бо це живий голос людей. Одне з таких ми провели до третього Саміту перших леді та джентльменів у вересні, присвяченого темі ментального здоров’я. Це було моїм принциповим рішенням - поєднати Україну та світ спільним викликом. І ми влучили в ціль", - каже Олена.

Також Зеленська зазначила, що наступний рік має бути роком максимального поширення проектів у регіонах. Задля того, щоб психологічні послуги дійшли до кожного українця, хоч би як він не жив віддалено від великих міст.

Олена Зеленська показала нову брошку (фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine)