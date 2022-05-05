Символ российской пропаганды "бабушка с красным флагом" нашлась в больнице Харькова: ей во двор прилетела мина

Работник центра стратегических коммуникаций посетил сначала дом украинки в Харьковской области, а потом и саму героиню.

По версии российской пропаганды, бабушка "смело противостояла националистам" и вышла встречать российские войска с красным флагом в знак благодарности.

Символ "бабушка с красным флагом" массово тиражируется на росТВ, в ее честь рисуют муралы, изображают на плакатах, на картинках в социальных сетях. И даже собрались поставить ей два памятника – один в Белгороде, а второй в Мариуполе.

А что же на самом деле?

Во двор к Анне Ивановне Ивановой прилетел подарок от "освободителей" – мина. Ее внук вынужден прятаться от обстрелов в Польше, а она сама вместе с мужем находится в харьковской больнице. Ее туда доставили украинские военные.

Кстати, она им невероятно благодарна и за спасение, и за помощь. Говорит, что военные не только поддержали ее продуктами, но и защитили от гнева харьковчан.

Ей пришлось оправдываться, почему она вышла как она думала, к российским военным с красным флагом – просила, чтобы те "не громили Украину и мирно решали все вопросы". А вот в РФ ее мотивы перекрутили и сделали ее чуть ли не "предательницей".

"Сейчас, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев помощь, ее внук спасается в Польше, когда она узнала о Буче и все остальное – она закинула тот красный флаг куда подальше", - рассказал командир взвода с псевдо "Кадет".