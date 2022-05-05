Символ російської пропаганди "бабуся з червоним прапором" знайшлася в лікарні Харкова: їй у двір прилетіла міна

Працівник центру стратегічних комунікацій відвідав спочатку будинок Українки в Харківській області, а потім і саму героїню.

За версією російської пропаганди, бабуся "сміливо протистояла націоналістам" і вийшла зустрічати російські війська з червоним прапором на знак подяки.

Символ "бабуся з червоним прапором" масово тиражується на росТБ, на її честь малюють мурали, зображують на плакатах, на картинках в соціальних мережах. І навіть зібралися поставити їй два пам'ятники - один у Бєлгороді, а другий у Маріуполі.

А що ж насправді?

У двір до Анни Іванівни Іванової прилетів подарунок від "визволителів" - міна. Її онук змушений ховатися від обстрілів в Польщі, а вона сама разом з чоловіком знаходиться в харківській лікарні. Її туди доставили українські військові.

До речі, вона їм неймовірно вдячна і за порятунок, і за допомогу. Каже, що військові не тільки підтримали її продуктами, а й захистили від гніву харків'ян.

Їй довелося виправдовуватися, чому вона вийшла як вона думала, до російських військових з червоним прапором - просила, щоб ті "не громили Україну і мирно розв'язували всі питання". А ось у РФ її мотиви перекрутили та зробили її мало не "зрадницею".

"Зараз, коли від росіян Ганна Іванівна отримала міну у двір, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі, коли вона дізналася про Бучу та все інше – вона закинула той червоний прапор куди подалі", - розповів командир взводу з псевдо "Кадет".